Vereador propõe o Dia Municipal dos Jogos Eletrônicos.

Fortaleza pode ter o Dia Municipal dos Jogos Eletrônicos de acordo com proposta do Vereador Pedro Matos (PROS).

Com a significativa ascensão da procura pelos esportes eletrônicos, principalmente no período da pandemia, o Vereador Pedro Matos (PROS), apresentou um projeto que cria o Dia Municipal dos Esportes Eletrônicos em Fortaleza. O Projeto de Lei 0131/2022 busca instituir no calendário oficial da capital cearense o dia 19 de outubro para a comemoração dos E-sports.

Para o vereador, a modalidade já possui uma categoria profissional, onde muitas pessoas, principalmente jovens, têm construído carreira em campeonatos de jogos como LOL, CS:GO e Free Fire. “É importante valorizarmos os jogadores da cidade e incentivarmos a prática para que eles possam crescer representando Fortaleza nos campeonatos mundiais. É preciso entender que os jogos eletrônicos merecem visibilidade, assim como os demais”, defende.

E-sports é uma modalidade esportiva em plataformas digitais, envolvendo mais de um competidor ou até equipes. Com partidas onlines e presenciais, o acompanhamento é feito através de recursos das tecnologias da informação e comunicação. Times como Fortaleza e Ceará, inclusive têm os seus departamentos de E-sports.