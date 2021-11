Dart: Nasa lança foguete para desviar asteroide; assista hoje ao vivo

A Nasa lança hoje, quarta-feira, 24 de novembro (24/11) um foguete com o único intuito de tentar desviar de um asteroide. Conhecida por missão Dart, a iniciativa quer testar pela primeira vez uma forma de “defesa planetária”, impedindo, por exemplo, uma colisão do corpo espacial com o Planeta Terra. O lançamento será nesta madrugada, sendo possível acompanhar o lançamento do foguete online e ao vivo.

Nomeada de Double Asteroid Redirection Test (DART), um foguete SpaceX Falcon 9 será lançado da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. A nave terá como alvos dois asteroides que orbitam o Sol. Eles não representam ameaça para a Terra, mas são candidatos preferenciais para o teste, segundo a Nasa.

Lançamento da Missão Dart: quando será e horário

A Nasa lançará seu foguete da missão Dart às 3h21min (horário de Brasília) na madrugada de hoje, 24 de novembro (24/11) a partir da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia (EUA).

Lançamento da Missão Dart: onde assistir ao vivo

É possível assistir o lançamento do foguete da Nasa ao vivo no canal do YouTube da agência espacial. A transmissão, que tem início às 2h30min (horário de Brasília) também pode ser acompanhada no player abaixo:

Lançamento da Missão Dart: o que é?

O maior dos dois asteroides que serão impactados pela missão, Didymos, tem 780 metros de diâmetro. Ao seu redor, orbita Dimorphos, um satélite natural menor, com cerca de 160 metros de diâmetro. A missão pretende atingir este menor a uma velocidade de quase 24 mil quilômetros por hora.

O impacto deve mudar sua órbita “por uma fração de um por cento”, que é uma mudança pequena, mas significativa o suficiente para que os cientistas possam observá-la por telescópios, conforme a agência. A espaçonave DART irá se separar do foguete SpaceX após o lançamento. Depois da separação, Dart irá viajar pelo espaço por mais de um ano até atingir Dimorphos no fim de setembro de 2022. Na época, a dupla de asteroides estará mais perto da Terra, cerca de 11 milhões de quilômetros, possibilitando a análise dos cientistas.

Caso a Nasa detecte um asteroide que represente risco para a Terra, uma tentativa de atingi-lo será realizada, na tentativa de mudar seu rumo, e não causar sua destruição. A missão Dart tem “proporções históricas”, mesmo que não vá atingir um asteroide ameaçador, segundo Statler. Ele destaca que será “a primeira vez que a humanidade realmente mudou algo no espaço. Deixamos pegadas e marcas de pneus e coisas assim. Mas esta será a primeira vez que a humanidade mudará um movimento celestial”.

