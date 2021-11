Quais as 50 senhas mais comuns em vazamentos no Brasil? Site monta lista

Um relatório divulgado nessa quarta-feira, 17, pelo site da NordPass, uma empresa de gerenciamento de senhas, apontou as 50 combinações mais comuns entre números e palavras utilizadas em vazamentos de dados de usuários brasileiros em 2021. Liderando o ranking, a combinação "123456" foi encontrada mais de 1 milhão de vezes - mundialmente, há 103 milhões de registros dessa credencial.

A segunda e terceira colocação ficaram entre outras duas combinações numéricas: "123456789", com 46 milhões de registros, e "12345", com 32 milhões. Palavras também entraram na lista, segundo o levantamento. "Gabriel", "flamengo", "felicidade", "brasil" e "senha" estão entre as mais usadas pelos brasileiros. A palavra "Brasil" apareceu 154 mil vezes, enquanto o termo "senha" foi usado 103 mil vezes.

Ainda segundo o relatório, apesar das 125 milhões de senhas vazadas em 2021, o Brasil é considerado um local com baixo risco de vazamento de dados, com apenas 0,5 senha vazada por habitante. Outros países também participaram da análise. A Rússia, por sua vez, apresentou o risco de vazamento mais alto, com média de 19,9 senhas vazadas por habitante. Na sequência, estão República Tcheca com 6,2 senhas vazadas por habitante, França com 6, Alemanha com 5,8, e Estados Unidos com 5,1.

De acordo com a NordPass, esse levantamento de senhas foi realizado em parceria com pesquisadores independentes especializados em incidentes de segurança. A iniciativa levou à criação de um banco de dados com 4 terabytes.

Lista das 50 senhas mais comuns em vazamentos no Brasil:

1. 123456

2. 123456789

3. Brasil

4. 12345

5. 102030

6. senha

7. 12345678

8. 1234

9. 10203

10. 123123

11. 123

12. 1234567

13. 654321

14. 1234567890

15. gabriel

16. abc123

17. q1w2e3r4t5y6

18. 101010

19. 159753

20. 123321

21. senha123

22. mirantte

23. flamengo

24. felicidade



25. qwerty

26. felipe

27. 121212

28. 111111

29. 142536

30. familia

31. password

32. sucesso

33. vitoria

34. matheus

35. rafael

36. junior

37. 112233

38. gustavo

39. mariana

40. 1q2w3e4r

41. 000000

42. novo

43. 131313

44. lucas123

45. estrela

46. daniel

47. musica

48. camila

49. eduardo

50. guilherme

