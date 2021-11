'Alexa, solte um pum': o que a assistente da Amazon mais ouviu no Brasil

O comando 'Alexa, bom dia' foi dito mais de 38 milhões de vezes e 'Alexa, solte um pum' mais de 1 milhão; assistente virtual que faz aniversário de 2 anos no Brasil hoje, 6, ganhou playlist com as músicas mais pedidas no país

Hoje, sábado, 6 de novembro (06/11), a inteligência artificial da Amazon, Alexa, completa dois anos desde seu lançamento no Brasil - e 7 anos do serviço no mundo. Capaz de realizar tarefas diversas como controle de fechaduras, câmeras, lâmpadas e aplicativos com um simples comando de voz, a assistente já faz parte da vida de muitos brasileiros.

Além de desempenhar atividades sérias, a Alexa também serviu bastante entretenimento nesses últimos anos: cantando errado e fazendo imitações, ou até interagindo com personalidades como a campeã do BBB 21, Juliette Freire.

E para comemorar o segundo aniversário da versão em português, a Amazon revelou curiosidades sobre as interações com a assistente no Brasil. Alexa ganhou ainda uma playlist personalizada com as músicas mais pedidas pelos brasileiros no Amazon Music: para escutá-la, basta pedir 'Alexa, toque sua playlist de aniversário'.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Conheça Astro, robô residencial da Amazon com Alexa e personalidade própria

Celular de R$ 3,8 mil com tela redonda abre financiamento coletivo

WhatsApp Web libera atualização para celular funcionar mesmo desconectado

Segundo a empresa, uma das ativações mais populares foi 'Alexa, bom dia': a frase foi dita mais de 38 milhões de vezes nos últimos 12 meses, quatro vezes mais do que no primeiro ano. O comando de acender ou apagar a luz esteve entre os principais, ativado 320 milhões de vezes pelos brasileiros com casa inteligente. Configurar alarmes e lembretes também esteve entre os pedidos mais populares, ativado em mais de 26 milhões de interações. Um pedido inusitado foi feito mais de 1 milhão de vezes: 'Alexa, solte um pum'.

“Estamos muito felizes em comemorar o segundo aniversário da Alexa no Brasil com tantos novos dispositivos e recursos que ajudam a tornar a vida das pessoas mais fácil e divertida, dando a elas um bem muito valioso: tempo”, diz Talita Taliberti, gerente-geral da Alexa na Amazon Brasil.

O que mais a Alexa ouviu no 2º ano no Brasil:

"Alexa, bom dia”, foi dito mais de 38 milhões de vezes.

“Alexa, tudo bem?” foi perguntado mais de 5,8 milhões de vezes.

“Alexa, boa noite” foi dito mais de 28 milhões de vezes.

“Alexa, me conte uma piada” foi solicitado mais de 20 milhões de vezes.

“Alexa, cante uma canção” foi pedido mais de 6 milhões de vezes.

“Alexa, me conte uma história” foi dita mais de 1 milhão de vezes.

"Alexa, cante parabéns a você” já foi pedido mais de 1,2 milhão de vezes.

“Alexa, imite o Bob Esponja”, foi dito também mais de 600 mil vezes.

“Alexa, solte um pum”, foi solicitado mais de 1 milhão de vezes.

2 anos de Alexa no Brasil: cuidados com a saúde na pandemia

Durante a pandemia de Covid-19, os usuários puderam contar com a Alexa para saber mais sobre a Síndrome de Burnout, graças ao conteúdo em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP); sobre a prevenção do coronavírus com a skill do Hospital Albert Einstein e o status das vacinações. Outras skills trazidas por várias marcas têm ajudado as pessoas a cuidar da saúde mental, meditar e relaxar, como Meditopia, uma das skills mais populares de meditação.

Alexa está disponível em mais de 650 dispositivos

Desde seu lançamento, as skills (aplicativos da Alexa) cresceram de 300 para um total de 2 mil possibilidades atualmente. A inteligência artificial da Amazon está disponível em mais de 650 dispositivos, através de produtos de empresas como Samsung, LG, Multilaser, Intelbras, Positivo e Philips Hue.

Como parte de sua evolução no Brasil, ela conta com outros 12 com Alexa disponíveis no país: Echo Dot 3ª geração, Echo Dot 4ª geração, Echo Dot 4ª geração com relógio, Echo 4ª geração, Echo Studio, Echo Show 5 (2ª geração), Echo Show 8 (1ª geração), Echo Show 8 (2ª geração), Echo Show 10, Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4k e o novo controle remoto por voz com Alexa.

Por Karyne Lane, Especial para O POVO

Tags