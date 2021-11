Fortnite encerra funcionamento na China

Desenvolvedora Epic Games não deu motivos oficiais para fim das atividades no país; governo chinês impôs estritas limitações no acesso de menores de idade a jogos eletrônicos

A Epic Games, desenvolvedora de Fortnite, anunciou o fim das atividades do jogo na China. O encerramento aconteceu na última segunda-feira, 15.

O comunicado oficial da empresa não pontuou os motivos para a decisão. No entanto, o governo chinês tem imposto limitações severas no uso de jogos eletrônicos por menores de idade.

Sobre o assunto "Round 6" é sensação na China, apesar de não estar disponível

Microsoft encerrará operações do LinkedIn na China

Yahoo encerra atividades na China

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na China, pessoas com menos de 18 anos não podem jogar por mais de três horas semanais. Outra dificuldade é que a venda de itens virtuais tem uma estrita regulamentação no país.

O Fortnite é gratuito, não havendo cobrança pelo download do jogo, tampoco é necessário pagar mensalidades para manter uma conta. Deste modo, a única forma que a Epic Games tem lucro com o título é pela venda de skins, que modificam o visual do personagem e das armas usadas.

Mais notícias de Tecnologia

Sobre o assunto O que é o metaverso?

Mercado de jogos digitais: crescimento e busca por profissionais

Netflix Games estreia nesta quarta, 3, serviço com jogos para Android

Epic Games denuncia "monopólio" da Apple e do Google nos apps

TGA 2021: Deathloop lidera indicados, com 9 aparições; confira lista

O POVO Tecnologia debate Vício em redes sociais

Tags