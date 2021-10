Usuários relatam problemas com operadoras de telefonia

Após a queda das redes sociais administradas pelo grupo de Mark Zuckerberg, no início da tarde desta segunda-feira, 4. Usuários das operadoras de telefonia móvel Oi, Claro, Tim e Vivo relataram problemas com a conexão de internet fixa e móvel, queda de sinal e dificuldade para completar ligações.

De acordo com o site DownDetector, que monitora problemas com serviços on-line, as reclamações de instabilidade foram registradas por volta das 13 horas desta segunda-feira, 4, em vários estados do Brasil. O site chegou a registrar mais de mil reclamações sobre a operadora Claro.

Nos Estados Unidos, a operadora americana de telefonia T-mobile também apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 4, segundo a agência de notícias Reuters. A T-Mobile US, braço americano da companhia de origem alemã, não se pronunciou sobre o assunto. Além dela, há queixas sobre Amazon Web Services, Google e AT&T. As informações são do portal G1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, no Twitter, internautas reclamam da instabilidade das operadoras:



Seria algum meteoro interferindo nas comunicações??? Tempo demais para o Facebook dar explicações. Outras redes, além da telefonia, também com instabilidade. — Denise C de Toledo (@DeniseCToledo8) October 4, 2021

Até o sinal da claro caiu, o twitter segue sendo o último refúgio da resistência virtual. É o apocalipse nível Duro de Matar 4.0. — Lucas Mendes (@lumendes50) October 4, 2021

tava em ligação com a minha amg e do nada caiu, tentei ligar dnv várias vezes mas simplesmente não liga



o sinal da oi já foi com deus pic.twitter.com/6srIzSJLoy — malu (@dragmeball) October 4, 2021

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags