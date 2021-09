Jovem é internado após caso grave de vício em jogo eletrônico

Na Espanha, um jovem foi internado por dois meses em decorrência de um vício no jogo Fortnite Battle Royale, um dos games mais populares dos últimos anos, e se tornou o primeiro caso do tipo estudado pela

literatura científica. A história foi publicada na última terça-feira, 14, no portal Europa Press.

O jovem foi acompanhado pelas equipes do, hospital provincial de Castellón, da Universidade Jaume I e do Hospital Universitário Geral. Conforme o estudo do caso, publicado na Revista de Psiquiatria Infanto-juvenil, ele desenvolveu graves problemas comportamentais em decorrência do jogo, como isolamento social, inflexibilidade e "extrema" seleção das atividades.

O garoto também passou a apresentar alterações no sono e na higiene, chegando, por fim, a se recusar a realizar exames médicos. Na escola, o desempenho escolar, que era avaliado como ótimo pela família, caiu a ponto dele ser transferido de turma. Segundo a equipe que trata o caso, o vício do jovem teve início após a morte de um familiar, o que acabou transformando o game - que é jogado com outros participantes online - em uma forma de lidar com o luto.

O jovem espanhol, desde a entrada no hospital, tem sido submetido a um tratamento multidisciplinar, que envolve a família, utilizando estratégias de reestruturação cognitiva e gestão de contigências. Ele também tem realizado atividades de equilíbrio emocional e competências de comunicação em grupo. Conforme a equipe médica, o rapaz já reduziu o tempo dispendido no jogo e tem retomado o ritmo escolar.

