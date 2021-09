SpaceX: turistas espaciais estadunidenses têm primeiro dia em órbita

Os quatro turistas espaciais americanos passaram seu primeiro dia em órbita na espaçonave da SpaceX, fazendo pesquisas científicas e conversando com crianças de um hospital do câncer infantil, após decolar do Cabo Canaveral, na Flórida no dia anterior. As crianças do Hospital St. Jude puderam falar com a equipe da missão Inspiration4, "e fizeram a pergunta que todas fazem: 'Há vacas na lua?'", tuitou o hospital.

Inspiration4 é a primeira missão espacial composta inteiramente por civis. A tripulação "circulou a Terra 5,5 vezes, conduziu a primeira rodada de pesquisas científicas e comeu alguma coisa" antes de ir para a cama, revelou no Twitter a SpaceX, empresa fundada por Elon Musk. Ele indicou em sua conta no Twitter que havia falado com a tripulação e que "está tudo bem".

Agora, os tripulantes terão acesso à imensa cúpula envidraçada instalada dentro da cápsula Dragon para oferecer aos passageiros uma visão de 360 graus do vazio espacial. O equipamento substitui o sistema destinado a atracar com a Estação Espacial Internacional (ISS), normalmente usado em naves do tipo.

O bilionário Jared Isaacman, a assistente médica Hayley Arceneaux, o engenheiro aeronáutico Chris Sembroski e a professora de geologia Sian Proctor orbitam a 590 quilômetros acima do nível do mar. Todos são novatos no espaço. A Inspiration4, que orbita além da Estação Espacial Internacional (cerca de 400 km acima do nível do mar), é a primeira missão a ir tão longe no espaço desde a enviada para reparar o telescópio Hubble em 2009.

O objetivo da missão é arrecadar US$ 200 milhões para o Hospital St. Jude e estudar os efeitos do espaço nesta tripulação de astronautas amadores. No entanto, outra importante meta do projeto é mostrar que o espaço é acessível para pessoas comuns, e não apenas para astronautas. "Missões como a Inspiration4 ajudam a avançar os voos espaciais para permitir que todos entrem em órbita e além", disse Musk.

Com esta missão, um novo recorde foi quebrado: houve 14 humanos no espaço sideral. O recorde anterior era de 13 em 2009 na ISS. Atualmente há sete pessoas na ISS, enquanto três astronautas chineses estavam a bordo da espaçonave Shenzhou-12, que os levou para casa após 90 dias na estação espacial de Tiangong.

A aventura espacial fecha um verão boreal marcado pela batalha dos bilionários Richard Branson e Jeff Bezos para chegar à última fronteira. Mas esses voos ofereciam aos passageiros apenas alguns minutos em gravidade zero, em vez dos três dias completos de órbita que a tripulação da Inspiration4 experimentará, antes de chegar à costa oeste da Flórida no sábado.

