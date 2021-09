"Extremamente vergonhoso", diz Greta Thumberg sobre ação de líderes brasileiros

Thunberg criticou a atuação do governo nas pautas ambientais em Comissão de Meio Ambiente do Senado

A ativista sueca Greta Thunberg, de 18 anos, chamou de “extremamente vergonhoso" o que os líderes brasileiros vem fazendo com povos indígenas e com a natureza, em audiência que participou no Senado, nesta sexta-feira (10). A jovem estava presente virtualmente na Comissão de Meio Ambiente, que discutiu sobre os resultados do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda sobre as críticas à política ambiental brasileira, Thunberg lembrou da importância da Amazônia e da má gestão do governo, que, segundo ela, “alimenta” a degradação ambiental. “O Brasil não começou essa crise, mas acrescentou muito combustível nesse incêndio. O Brasil não tem desculpas para não assumir sua responsabilidade. A Amazônia, os pulmões do mundo, agora está no limite e emitindo mais carbono do que consumindo por causa do desmatamento e das queimadas. Isso está acontecendo enquanto nós assistimos, isso está sendo diretamente alimentado pelo seu governo”, disse em seu discurso.

Greta afirmou que não é ela “quem tem que dizer o que os brasileiros devem fazer”, reforçando que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, e que as pessoas estão dispostas “a fazer o que for preciso para proteger o pulmão do mundo”. Thunberg declarou ainda em discurso aos parlamentares que demais ativistas e ela própria esperam que “decisões sábias“ possam ser tomadas. “É o momento de pessoas como eu deixarem o microfone para as pessoas tomarem medidas e ações nas questões mais relevantes desse mundo”, encerrou.

A audiência foi comandada pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e, além da presença da ativista, contou com a participação de especialistas internacionais e membros de associações indígenas. O senador reforçou a necessidade de uma tomada de atitude “em defesa da vida e em defesa do planeta e do meio ambiente”. “O estudo do IPCC mostra que estamos galopando no sentido da destruição da natureza”, complementou.



