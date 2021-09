Vídeo: astrônomo amador brasileiro flagra queda de asteroide em Júpiter

José Luis Pereira, de São Caetano do Sul (SP), detectou momento em que objeto entrou na atmosfera do planeta; episódio, registrado na segunda-feira, 13, nunca havia sido observado a partir do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um astrônomo amador brasileiro registrou em vídeo o momento da queda de um asteroide na atmosfera de Júpiter. O episódio foi flagrado nessa segunda-feira, 13.

Jose Luis Pereira, de São Caetano do Sul (SP), monitora o maior planeta do sistema solar desde 2018. Com o flagrante, ele foi a primeira pessoa a observar esse tipo de acontecimento a partir do Brasil.

Sobre o assunto Conjunção tripla: Mercúrio, Júpiter e Saturno formam fenômeno no céu por 3 dias a partir deste sábado

Europa, lua de Júpiter, pode ter vulcões oceânicos e abrigar vida

Veja vídeo da queda do asteroide em Júpiter

O impacto foi confirmado por outro grupo de astrônomos amadores. Localizados na França, eles detectaram o episódio no mesmo momento que José Luis.

Mais notícias de astronomia

Sobre o assunto Saturno pode ser observado a olho nu desde a madrugada de hoje, 2

Cientistas buscam a origem do oxigênio na rotação da Terra

Terceiro maior meteorito do Brasil chega à UFRJ

ESA divulga imagens e sons de sobrevoo em Vênus

Perseverance perfura solo de Marte em busca de amostras

Nasa vai investigar possíveis asteroides descobertos por três estudantes cearenses

Planetário do Parque Ibirapuera reabre neste sábado

SpaceX faz primeiro voo orbital civil da história

Tags