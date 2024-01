Conheça as diferenças entre creatina e whey protein

A creatina e o whey protein são dois suplementos alimentares comumente integrados na rotina de pessoas que praticam atividades físicas. No entanto, suas funções distintas complementam diferentes aspectos da rotina de treino e da dieta, visando melhorar o desempenho, a recuperação e o desenvolvimento muscular. Por isso, a seguir, confira as diferenças entre esses dois produtos!

Creatina

A creatina é uma substância composta por aminoácidos presentes no corpo humano, principalmente nos músculos. Ela desempenha um papel fundamental na produção de energia durante atividades de alta intensidade e curta duração, como levantamento de peso ou exercícios explosivos.

“Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a suplementação da creatina não traz riscos renais e hepáticos e diversos estudos recentes comprovam isso. Contudo, como todo suplemento, é necessário ter o acompanhamento de um profissional qualificado, que indique as quantidades adequadas para cada composição física e objetivos. Acima de 5g por dia, por exemplo, não há sentido no consumo, pois o corpo não consegue sintetizar além disso”, afirma o Dr. Cristovam Miguel Neto, especialista em Nutrologia Esportiva.