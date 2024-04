Japão investiga suplemento alimentar após duas mortes e mais de 100 hospitalizações

As autoridades de saúde do Japão investigam um suplemento alimentar para reduzir o colesterol que, segundo o governo, pode ter provocado duas mortes e mais de 100 hospitalizações no país.

O grupo afirmou à AFP que está ciente das duas mortes possivelmente vinculadas aos produtos, mas se recusou a fazer mais comentários e pediu para que as pessoas não estabeleçam um vínculo causal com seus produtos.

A empresa com sede na cidade de Osaka também fornece arroz fermentado vermelho mais de 50 companhias no Japão e duas em Taiwan. Dezenas decidiram retirar seus produtos dos mercados.

Uma análise revelou a possibilidade de que os produtos contassem com "ingredientes que não deveriam ter sido incluídos", destacou a empresa esta semana.

Mas a análise não encontrou nenhuma citrinina produzida pelo arroz fermentado vermelho, uma substância tóxica que pode causar danos aos rins.

O arroz fermentado vermelho é produzido "pela fermentação do arroz cozido no vapor com fungos alimentares e é frequentemente usado para reduzir o colesterol elevado como alternativa à medicação com estatinas", segundo um estudo de 2019 publicado no British Medical Journal.