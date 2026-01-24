Escorpiões: como se prevenir e o que fazer após picada

Escorpiões: saiba como se prevenir e o que fazer após picadaEntender como evitar o ataque de escorpião e como agir em caso de picadas pode garantir a segurança nesses casos; saiba o que fazer e onde buscar ajuda
O período chuvoso se aproxima e com ele, costuma crescer a preocupação com acidentes envolvendo picadas de escorpião. Trata-se de um animal que prefere o clima quente e úmido, o que pode fazê-lo recorrer ao ambiente urbano no período de chuvas no Ceará.
O escorpião-amarelo-do-Nordeste (Tityus stigmurus) é a espécie mais comum no estado. E também tem aparecido nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Tocantins, de acordo com o Instituto Butantan.
O Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, registrou um aumento de 20% nos atendimentos por picadas de escorpião no ano de 2025.
Medidas de higiene podem evitar a proliferação do aracnídeo e, consequentemente, casos de picadas. Parte delas podem ser tratadas em casa. Veja como se prevenir e o que fazer após ser picado por um escorpião.
Medidas de higiene são aliadas contra proliferação de escorpião
O controle do ambiente é a melhor forma de evitar o aparecimento de escorpiões em casa, pois o acúmulo de lixo e entulho é propício para a proliferação.
“Isso inclui manter a casa limpa, evitar o acúmulo de entulho ou lixo, colocar telas de proteção nos ralos e controlar a população de baratas”, indica Kelma Maria, coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza (Ciatox), que funciona no IJF, em Fortaleza.
A dedetização da casa também surge como medida preventiva, já que contribui para eliminar as baratas e, “sem alimento, o escorpião sai em busca de outro local”, explica a especialista.
Ainda, Kelma alerta que, em períodos em que os escorpiões aparecem mais, é bom estar atento para roupas e calçados deixados no chão, que podem servir de abrigo para os animais.
Por isso, é indicado sacudir os itens que estejam fora do guarda-roupa antes de usar.
Além disso, não é indicado manusear os escorpiões. Caso seja necessário, o bicho deve ser manuseado com um graveto longo ou pinça para empurrá-lo para dentro de um frasco. Ele deve ser levado ao Centro de Controle de Zoonoses do município.
Como agir quando for picado por um escorpião?
O adulto ou jovem sem comorbidades tende a ter apenas sintomas leves em casos de picadas. Neste caso, a coordenadora dá as seguintes orientações:
- Primeiro passo: lavar o local da picada com água e sabão;
- Não fazer torniquetes ou pressionar a área;
- Não aplicar substâncias como pó de café ou até folhas no local da picada;
- Para aliviar a dor, faça compressa com água gelada ou morna.
“Adultos jovens com dor leve e/ou sensação de formigamento podem monitorar, já que esses sintomas podem persistir de algumas horas até dois ou três dias”, afirma a coordenadora do Ciatox.
Contudo, se a dor ficar mais forte, e o paciente precisar de atendimento médico, deve procurar a emergência mais próxima, podendo ser uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital.
Apesar de ser referência no atendimento, apenas casos moderados ou graves são encaminhados ao IJF. Para casos leves, as emergências da cidade atendem normalmente.
Em casos em que a vítima foi uma criança - principalmente menores de sete anos -, adultos ou idosos com comorbidades, deve-se buscar atendimento médico imediatamente. Saiba indicações abaixo.
Crianças menores de 7 anos devem ser encaminhadas ao hospital
Crianças abaixo de 7 anos têm maior risco de acidentes moderados a graves, já que têm menor área corporal e o podem ter sintomas mais fortes. Por isso, a indicação de Kelma Maria é buscar atendimento médico de emergência.
“(As crianças) podem sentir náuseas, vômitos, sudorese e aumento da frequência cardíaca. Então, devem ficar em observação hospitalar por pelo menos 6 horas, contando do horário da picada”.
Centro de Assistência Toxicológica possui atendimento 24h
Para tirar as dúvidas da população e até de profissionais, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza (Ciatox) presta atendimento 24 horas por meio do chat no WhatsApp.
Podem ser enviadas questões sobre mordeduras e picadas por animais peçonhentos, contato e/ou ingestão de plantas venenosas e outras intoxicações.
O atendimento é feito nos contatos (85) 98439-7494 e (85) 3105-8758 (telefone fixo).