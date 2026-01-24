Escorpiões: como se prevenir e o que fazer após picada

Saiba como se prevenir e o que fazer em caso de picada de escorpião / Crédito: Sippakorn Yamkasikorn via Pexels

O período chuvoso se aproxima e com ele, costuma crescer a preocupação com acidentes envolvendo picadas de escorpião. Trata-se de um animal que prefere o clima quente e úmido, o que pode fazê-lo recorrer ao ambiente urbano no período de chuvas no Ceará. O escorpião-amarelo-do-Nordeste (Tityus stigmurus) é a espécie mais comum no estado. E também tem aparecido nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Tocantins, de acordo com o Instituto Butantan.

O Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, registrou um aumento de 20% nos atendimentos por picadas de escorpião no ano de 2025.

Medidas de higiene podem evitar a proliferação do aracnídeo e, consequentemente, casos de picadas. Parte delas podem ser tratadas em casa. Veja como se prevenir e o que fazer após ser picado por um escorpião.

Medidas de higiene são aliadas contra proliferação de escorpião O controle do ambiente é a melhor forma de evitar o aparecimento de escorpiões em casa, pois o acúmulo de lixo e entulho é propício para a proliferação.

“Isso inclui manter a casa limpa, evitar o acúmulo de entulho ou lixo, colocar telas de proteção nos ralos e controlar a população de baratas”, indica Kelma Maria, coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza (Ciatox), que funciona no IJF, em Fortaleza. A dedetização da casa também surge como medida preventiva, já que contribui para eliminar as baratas e, “sem alimento, o escorpião sai em busca de outro local”, explica a especialista. Ainda, Kelma alerta que, em períodos em que os escorpiões aparecem mais, é bom estar atento para roupas e calçados deixados no chão, que podem servir de abrigo para os animais.