Devido às baixas temperaturas e à umidade relativa do ar, durante o outono, as pessoas costumam ser acometidas por doenças respiratórias, como rinite, sinusite e crises de asma. Além desses, problemas como ressecamento da pele e irritação nos olhos também são frequentes. Isso porque a combinação entre a poluição do ar e o clima seco favorece os problemas de saúde.

Visando evitar essas condições, manter a casa limpa é uma excelente solução, pois reduz a poeira e os ácaros do ar, principais causadores de alergias. Por isso, confira a seguir 10 dicas para limpar a casa corretamente e eliminar de vez a poeira. Veja!

1. Utilize pano úmido para retirar o pó

A melhor maneira de retirar o pó dos móveis é utilizando um pano úmido. Ao contrário do espanador, que apenas transfere o pó de um lugar para outro da casa, o pano úmido consegue efetivamente retirar a sujeira dos espaços.

2. Higienize os bichos de pelúcias e as cortinas

Todos esses objetos acumulam muita poeira, por isso é importante mantê-los sempre higienizados. Panos úmidos são práticos e eficazes na limpeza das persianas. Cortinas de tecido e pelúcias devem ser lavados à mão, preferencialmente. Aproveite os dias ensolarados e secos do período para fazer isso.

3. Limpe o sofá

Por ser um dos móveis com maior potencial para acumular poeira, é recomendado limpá-lo a seco, utilizando um aspirador de pó. Tenha atenção especial aos cantos, famosos por acumular sujeira.

4. Aspire o tapete

Tapetes também são outros grandes acumuladores de poeira. Para fazer uma limpeza profunda, polvilhe bicarbonato de sódio por toda a superfície do objeto (utilize uma peneira para fazer isso) e o deixe agir. No dia seguinte, retire o produto com um aspirador.

5. Atenção aos vidros

Vidros também podem acumular poeira. Para fazer uma limpeza profunda, dilua uma colher de sopa de bicarbonato de sódio em 250 ml de água e aplique o produto com um pano de algodão.