Youtuber ambientalista morre após 30 dias em coma devido a picada de mamba-verde

Homem já era habituado à animais peçonhentos. Crédito: Reprodução/Instagram

Graham "Dingo" Dinkelman, youtuber, ambientalista e protetor dos animais, morreu após passar cerca de um mês em coma após ser picado por uma das cobras mais venenosas do mundo. Famoso pelo trabalho de preservação realizado na África do Sul com diferentes espécies cobras, Dingo foi picado em casa por uma mamba-verde (Dendroaspis angusticeps). Após ser picado, o sul-africano chegou a ser levado para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde ficou 30 dias em coma. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O veneno de mambas é extremamente potente e afeta o sistema nervoso, provocando paralisia respiratória em questão de horas. No caso de Graham, a peçonha da mamba-verde gerou um grave processo alérgico no organismo do youtuber.

Por conta do choque anafilático, forma mais grave de reação de alergia, ele ficou em tratamento contínuo durante um mês, mas não resistiu. Ele teve a morte confirmada no sábado, 26, e a notícia começou a repercutir internacionalmente nesta semana entre pesquisadores, ativistas e fãs do youtuber. Nativa da África, a espécie pode chegar a até dois metros de comprimento, sendo considerada rápida e extremamente perigosa devido ao veneno de sua picada, embora menos agressiva que a mamba-negra, que também pertence ao mesmo gênero Dendroaspis.

Leia também | Cerca de 70% dos animais capturados no Ceará são cobras Legado de Dingo, youtuber e ativista especializado em cobras Tendo mais de 600 mil seguidores no Instagram e 100 mil inscritos no Youtube, Graham "Dingo" Dinkelman era tratador de cobras e habituado a lidar com animais perigosos, tendo trabalhado até mesmo com víboras e crocodilos em seus vídeos. Graham Dingo Dinkelman morreu após passar 30 dias em coma depois de ser picado por uma cobra Crédito: Reprodução/Youtube

A esposa de Dingo, Kirsty Dinkelman afirmou que o marido "lutou incrivelmente durante este período tão difícil". Além dela, o tratador deixa três filhos: Taylor, de 14 anos, Maddy, de 12, e Rex, de 9. Kirsty relatou que o marido passou os 30 dias buscando sobreviver para permanecer com a família. "Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco e estamos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar da sua força e resiliência, o meu amado marido faleceu em paz, rodeado pela sua " Kirsty Dinkelman A família é responsável por um "santuário animal" na África do Sul. A Dingo's Farm and Reptile Park (Fazenda e Parque de Répteis da Família Dingo, em tradução livre), em KwaZulu-Natal, conta com diversas espécies de animais, como coelhos, vacas, cobras ,aranhas, araras e crocodilos.

Além de apresentações ao vivo com serpentes, o parque oferece interação mediada dos visitantes com os animais. VEJA TAMBÉM | Criança fica por 30h com veneno de cobra e médicos tratam como torção A missão de Graham em vida, youtuber que morrer após passar 30 dias em comas após ser picado por cobra Autointitulado "conservacionista" dos animais selvagens e do meio ambiente, Dinkelman tinha o lema "Educar, inspirar e proteger" estampado em seus perfis. Em seu portal oficial, Dingo descreveu sua missão como "ajudar diferentes espécies em seu país natal, resgatando as espécies e os auxiliando na recuperação".