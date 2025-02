Ana Maria Braga é picada por escorpião e socorrida; entenda o procedimento

A apresentadora Ana Maria estava em sua fazenda na cidade de Bofete (SP) quando foi picada. Ela foi atendida às pressas no Hospital paulista na noite de sábado, 1°

A apresentadora Ana Maria Braga foi atendida no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista de Botucatu (HCFMB) após pisar em um escorpião em sua fazenda, em Bofete (SP), na noite de sábado, 1º.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), ao ser picado por um escorpião algumas medidas devem ser tomadas.

Em casos mais graves, é indispensável a utilização do soro antiescorpiônico , que trata envenenamentos causados por picadas de escorpião, e pode ser encontrado exclusivamente em hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

A primeira iniciativa é procurar atendimento no hospital mais próximo , além de ser importante não esquecer de lavar a área com bastante água e sabão.

Caso o escorpião apareça, o CBMCE pode ser contatado por meio do número 193 . A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Segundo a nota do corpo dos bombeiros, a maioria das espécies de escorpiões provocam somente desconforto e inflamação local com suas picadas. Entretanto, certas espécies possuem veneno altamente nocivo, podendo desencadear em óbito .

Existe uma época específica de aparição?

Escorpiões podem aparecer no decorrer do ano, mas apresentam os meses de maiores índices, esclarece nota do corpo dos bombeiros.

Durante os meses agosto e setembro, acontecem mais aparições de escorpiões, pois é nesse período que eles têm seu período de reprodução.

O artrópode costuma se refugiar em lugares quentes, escuros e úmidos, como amontoados de madeira, pedras, fendas de parede ou atrás de móveis.