Evento discute cuidado integral com o público Idoso e PCD

Evento realiza a 6º edição no dia 11 de novembro / Crédito: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

No dia 11 de novembro acontece a 6º Jornada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Nesta edição, a iniciativa do Ministério Público do Ceará tem como tema “Discutindo o cuidado de Pessoas Idosas”. A programação é gratuita e aberta ao público. Para participar, é necessário se inscrever pela plataforma de cursos da ESMP/Ceaf. O evento deve acontecer no auditório da Escola Superior do MP (ESMP), em Fortaleza.

Aumento no número de casos de violência contra o idoso A primeira edição da Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência em 2025 aconteceu em fevereiro. O evento reuniu 120 trabalhadores e militantes da terceira idade para discutir os problemas para a inclusão das pessoas acima dos 60 anos em Fortaleza. Na ocasião foram apresentados os principais desafios nas áreas da saúde, assistência social e segurança do público na cidade. O evento ocorreu após o aumento no número de casos de violência contra o idoso na cidade, segundo dados da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Os dados apontam que o total de 1720 denúncias foram realizadas ao longo de todo o ano de 2024, 30% a mais que as 1.314 registradas em 2023. Leia Mais | Fortaleza é 1ª capital a aderir a plano nacional de direitos de PcD Ao contrário do que o nome indica, o dado faz referência não apenas a agressões físicas contra os idosos, mas tipifica como violência também os casos de abandono e negligência familiar.

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Cearense Pró-Idosos (ACPI) e divulgada pelo MPCE, a capital cearense conta com 45 Instituição de Longa Permanência para Idosos (Ilpis), das quais 40 são particulares, quatro são filantrópicas e apenas uma é pública, o abrigo Olavo Bilac, mantido pelo Governo do Estado. Com maioria de caráter privado, o acesso a esses espaços para pessoas que não podem pagar uma quantia mensal se torna inviável, incluindo as que estão em situação de rua. A situação tende a ser amenizada a partir da construção do primeiro Ilpi público da cidade, que teve o contrato para construção assinado em dezembro do ano passado e está em processo de elaboração do projeto estrutural.