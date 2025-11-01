Evento discute cuidado integral com o público Idoso e PCD

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A 6ª Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência do MP do Ceará acontece no dia 11 de novembro e promete discutir a necessidade do cuidado com esses públicos
No dia 11 de novembro acontece a 6º Jornada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência. Nesta edição, a iniciativa do Ministério Público do Ceará tem como tema “Discutindo o cuidado de Pessoas Idosas”.

A programação é gratuita e aberta ao público. Para participar, é necessário se inscrever pela plataforma de cursos da ESMP/Ceaf. O evento deve acontecer no auditório da Escola Superior do MP (ESMP), em Fortaleza.

A proposta é a conscientização sobre o envelhecimento, assim como destacar a importância de inovações em saúde, tecnologia e políticas públicas para fortalecer o cuidado integral e protagonismo da pessoa idosa.

Nesta edição, a jornada terá como presidente da mesa o promotor de Justiça Alexandre Alcântara. Além dele, estará Herbert Lobo, presidente do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), que será palestrante.

Também se junta à mesa a procuradora de Justiça Isabel Pôrto, coordenadora auxiliar do Caosaúde, que atuará como debatedora.

Aumento no número de casos de violência contra o idoso

A primeira edição da Jornada do Idoso e da Pessoa com Deficiência em 2025 aconteceu em fevereiro. O evento reuniu 120 trabalhadores e militantes da terceira idade para discutir os problemas para a inclusão das pessoas acima dos 60 anos em Fortaleza.

Na ocasião foram apresentados os principais desafios nas áreas da saúde, assistência social e segurança do público na cidade.

O evento ocorreu após o aumento no número de casos de violência contra o idoso na cidade, segundo dados da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Os dados apontam que o total de 1720 denúncias foram realizadas ao longo de todo o ano de 2024, 30% a mais que as 1.314 registradas em 2023.

Ao contrário do que o nome indica, o dado faz referência não apenas a agressões físicas contra os idosos, mas tipifica como violência também os casos de abandono e negligência familiar.

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Cearense Pró-Idosos (ACPI) e divulgada pelo MPCE, a capital cearense conta com 45 Instituição de Longa Permanência para Idosos (Ilpis), das quais 40 são particulares, quatro são filantrópicas e apenas uma é pública, o abrigo Olavo Bilac, mantido pelo Governo do Estado.

Com maioria de caráter privado, o acesso a esses espaços para pessoas que não podem pagar uma quantia mensal se torna inviável, incluindo as que estão em situação de rua.

A situação tende a ser amenizada a partir da construção do primeiro Ilpi público da cidade, que teve o contrato para construção assinado em dezembro do ano passado e está em processo de elaboração do projeto estrutural.

Entretanto, com disponibilidade para abrigar 100 pessoas, o primeiro Ilpi de Fortaleza não deverá ser suficiente para mitigar o problema na cidade.

6ª Jornada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência

  • Quando: 11 de novembro das 8h30min às 12h30min
  • Onde: Auditório da Escola Superior do Ministério Público do Ceará (rua Maria Alice Ferraz, 120 - Engenheiro Luciano Cavalcante)
  • Inscrições: https://cursos.mpce.mp.br/
  • Gratuito

