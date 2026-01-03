TDAH em adultos: o que explica a alta de casos pelo mundo?

Janeiro Branco traz à tona diversos temas que englobam a saúde mental; entenda o que é TDAH, sintomas e mais / Crédito: iStock / Azizabonu Tojiboeva

Nos tempos de escola, Mara (nome fictício) não enfrentou grandes dificuldades. Ela ia bem nas aulas, e as provas não eram um problema. As coisas só começaram a complicar quando entrou na faculdade. "Enquanto meus colegas estudavam diligentemente na biblioteca, eu me distraía facilmente com o celular." Por um tempo, ela conseguiu levar bem a situação, mas, à medida que seus colegas começaram a ser formar e Mara ainda lutava para manter o foco e a organização, a ficha caiu: "Ok, tem algo errado aqui."

O diagnóstico veio de forma indireta. Após um episódio depressivo e vários tratamentos malsucedidos com diferentes medicamentos, sua psiquiatra sugeriu que ela também fizesse o teste para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Bingo. "Foi como se alguém tivesse aberto meus olhos", diz Mara. Ela tinha pouco mais de 20 anos na época. Mara enfim entendeu que muito do que via como fracasso pessoal não era culpa dela. "Percebi que não se devia ao fato de eu não me esforçar o suficiente, mas de minha cabeça funcionar de uma maneira diferente. E que eu enfrento obstáculos que outras pessoas não precisam superar." Mara não está sozinha. Cada vez mais pessoas recebem o diagnóstico apenas na idade adulta.

Leia mais Nem tudo é TDAH Sobre o assunto Nem tudo é TDAH TDAH em adultos: os números estão aumentando? Estudos epidemiológicos de diversos países estimam que entre 2% e 3% dos adultos tenham TDAH. Na Alemanha, porém, dados de planos de saúde apontam para uma incidência significativamente menor, de 0,2% a 0,4%. Mas novos dados publicados pela revista especializada Ärzteblatt International reacenderam o debate: entre 2015 e 2024, a taxa de novos diagnósticos de TDAH em adultos segurados pelo sistema público aumentou de 8,6 para 25,7 por 10 mil pessoas – quase o triplo da chamada incidência, ou seja, o número de novos diagnósticos em um determinado período.

A tendência não é um fenômeno exclusivamente alemão. Internacionalmente, os números também estão em alta. Nos EUA, por exemplo, o número de adultos diagnosticados com TDAH mais que dobrou nas últimas duas décadas. Parece muito, mas como interpretar esses dados? "Pode-se dizer de forma bem objetiva que o TDAH na idade adulta tem sido diagnosticado com muito mais frequência nos últimos dez anos", afirma Swantje Matthies, psiquiatra e terapeuta comportamental do departamento de psiquiatria e psicoterapia do Hospital Universitário de Freiburg, na Alemanha."Provavelmente porque muitos adultos com TDAH não haviam recebido um diagnóstico até então." Mito como doença da infância Por muito tempo, o TDAH foi considerado principalmente um transtorno da infância e da adolescência – aquela imagem clássica da criança inquieta que não consegue ficar parada nem se concentrar. Hoje já se sabe que o transtorno é até 80% de causa genética e está presente desde o nascimento.