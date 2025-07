Fundo do Idoso financia esperança: projetos mostram resultados em audiência pública no Ceará

Em meio a esse cenário, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou este mês uma audiência pública para acompanhar os resultados de projetos financiados pelo Fundo Estadual do Idoso do Ceará (Feice). A audiência reuniu representantes de sete instituições , que apresentaram dados, resultados, valores investidos e o impacto das iniciativas nas vidas dos beneficiários.

Com o objetivo de acolher e garantir a proteção integral de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social , as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) desenvolvem um trabalho essencial de promoção da dignidade, autonomia e bem-estar da população idosa.

O programa financia projetos voltados à promoção dos direitos, autonomia e bem-estar da população idosa. Vinculado à Secretaria da Proteção Social (SPS) e a Secretaria dos Direitos Humanos (Sedih), o fundo recebe recursos via editais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, por meio da destinação do imposto de renda e outras fontes.

Darnícia Baltazar, 50 anos, e Maria do Socorro, 57, são alunas do curso de Cuidador de Idosos promovido pelo projeto Pronatec em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece). Darnícia conta que a motivação é pessoal. “Faço isso pelo meu pai e pela minha tia que me criou. Esse curso vai me ajudar a retribuir com amor e cuidado.” Já Maria do Socorro enxerga o projeto como uma atualização: “Já sou cuidadora, mas esse projeto é uma renovação, é aprendizado contínuo.”

Outro projeto apresentado na audiência foi a do Centro de Reabilitação Visual do Idoso (Cerei), promovido pela Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC). A iniciativa oferece atendimento gratuito a 100 pessoas com deficiência visual a partir de 60 anos. Com mais de 80 anos de história, a SAC agora entra no universo de projetos sociais apoiados por editais públicos.

Com recursos captados pelo fundo estadual, a SAC recebeu, em abril, um investimento de R$ 914.963,00. O valor está sendo aplicado na reforma e ampliação da infraestrutura da instituição, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento para cerca de 300 pessoas idosas em 2025.