Mulheres ficam embriagadas mais rápido que homens; entenda

O impacto do álcool nas mulheres é maior porque o corpo, as enzimas, os hormônios e o cérebro das mulheres reagem de forma diferente / Crédito: Freepik

Nos círculos intelectuais parisienses, conhecidos pelo consumo intenso de álcool, a filósofa francesa e ícone feminista Simone de Beauvoir descobriu que uma taça de vinho tinha um efeito mais forte do que o esperado. De Beauvoir chegou a brincar que duas taças a deixavam bastante tonta, muito antes de começar qualquer debate existencial. Décadas depois, a ciência explica o motivo: o corpo feminino processa o álcool de forma diferente do masculino – geralmente mais rápido e com mais intensidade – e o cérebro feminino também responde com mais força aos seus efeitos gratificantes, mesmo quando a quantidade consumida é a mesma que a dos homens.

Como o álcool se move pelo corpo O álcool afeta o corpo quase imediatamente. Antes de chegar ao estômago, as papilas gustativas enviam um sinal ao cérebro, causando pequenas alterações na frequência cardíaca, no fluxo sanguíneo e na química cerebral para preparar o corpo. Ao ingerir álcool, uma pequena quantidade é absorvida no estômago, mas a maior parte segue para o intestino delgado, onde entra rapidamente na corrente sanguínea. Parte dele é metabolizada no estômago e no fígado por uma enzima chamada álcool desidrogenase (ADH), um processo conhecido como metabolismo de primeira passagem. Leia mais Como curar ressaca? Saiba o que fazer para não passar mal após beber Sobre o assunto Como curar ressaca? Saiba o que fazer para não passar mal após beber Em 1990, pesquisadores deram a 20 homens e 23 mulheres a mesma quantidade de álcool, ajustada ao peso corporal de cada indivíduo. As mulheres beberam a mesma quantidade que os homens, mas seus corpos inicialmente filtraram menos álcool, então mais álcool entrou na corrente sanguínea, resultando em níveis médios mais altos de álcool no sangue.

A intoxicação, porém, não se resume apenas à velocidade com que o álcool entra na corrente sanguínea. O que acontece em seguida no cérebro também é diferente, de acordo com o sexo biológico. Diferenças entre os sexos Os cientistas concordam, em geral, que as mulheres, em média, sentem os efeitos do álcool mais cedo. Os pesquisadores, no entanto, discordam sobre o motivo disso. O neurofarmacologista e pesquisador de dependência alemão Rainer Spanagel assegura que o fator dominante “não é a enzima”, mas sim “o peso corporal”.

O etanol, segundo o pesquisador, se distribui uniformemente pelos chamados compartimentos do corpo, incluindo o cérebro e os órgãos. Corpos menores significam compartimentos menores. “Se um homem bebe meia garrafa de vinho e uma mulher bebe a mesma quantidade, a mesma quantidade de etanol se acumula em um corpo menor.” No entanto, outros pesquisadores argumentam que o peso por si só não explica completamente o efeito do álcool nas mulheres.