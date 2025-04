Álcool pode envelhecer o cérebro mais cedo do que se pensava

O consumo de álcool leva ao envelhecimento do cérebro mesmo em adultos jovens. De acordo com pesquisa publicada em fevereiro no periódico Alcohol: Clinical & Experimental Research , a bebida provoca mudanças que podem comprometer o desempenho cognitivo. Conduzido por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é o primeiro estudo a demonstrar essa associação usando uma ferramenta de inteligência artificial.

Depois, uma ferramenta de inteligência artificial cruzou todas as informações, incluindo idade, cronologia do uso do álcool e o desempenho no teste de modo a estimar a idade cerebral.

Os resultados mostraram que, quanto maior a pontuação no uso do álcool, maior a quantidade de erros na avaliação e maior a aceleração do envelhecimento do cérebro.



Segundo os autores, os achados sugerem que mesmo pequenas quantidades da substância podem envelhecer o cérebro mais cedo do que se acreditava. No entanto, mais pesquisas são necessárias para explorar esse efeito e o impacto no declínio cognitivo.