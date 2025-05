Metade dos brasileiros reduziu o consumo de álcool, aponta Datafolha

Uma pesquisa Datafolha divulgada nesse sábado, 3, mostra que, entre os brasileiros que consomem bebidas alcoólicas, 53% afirmam ter diminuído a ingestão no último ano.

O levantamento ouviu 1.912 pessoas com 18 anos ou mais em 113 municípios de todas as regiões do País. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.