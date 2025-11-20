Alcoólicos Anônimos: onde achar grupos AA em Fortaleza?

Grupos anônimos ajudam a identificar possíveis problemas alcóolicos e contorna-los; saiba onde encontrar / Crédito: Alcóolicos Anônimos / Divulgação

Os Alcoólicos Anônimos, criados nos Estados Unidos (EUA), em 1935, são uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências a fim de contribuir mutuamente a se recuperarem e resolverem seu problema comum: o Transtorno do Uso de Álcool (TUA), cotidianamente chamado de alcoolismo. O álcool, disseminado como permitido para maiores de 18 anos, é uma droga de fácil acesso. A frequência, a dose e o propósito são as chaves para discernimento sobre o uso.

O Ceará tem a 8ª maior taxa de mortes atribuídas ao álcool no País. Conforme os dados mais recentes, atualizados em 2022, mais de 3,3 mil cearenses morreram por consequência do uso nocivo da substância. Na visão da psicologia Karoline Miranda, o uso do álcool como forma para "anestesiar dores do que se sente ou até mesmo para dar um ânimo e se soltar" é o mais recorrente. Essas opções evidenciam o poder de alteração que o álcool exerce sobre as pessoas. Mas o que fazer quando isso se torna um problema? A seguir, entenda o alcoolismo, os sinais de atenção e os grupos onde procurar ajuda:

Alcoolismo como um transtorno crônico O que chamamos de “alcoolismo” e “alcoólatra” possui um peso estigmatizante; por isso a psicóloga Karoline Miranda, especialista em Atenção Centrada na Pessoa, sugere a nomenclatura diagnóstica atual, que é: Transtorno do Uso de Álcool (TUA) e alcoolista. A substância é considerada uma doença crônica e não apenas um vício desde 1967, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o transtorno na Classificação Internacional de Doenças (CID). O TUA é categorizado como crônico e exige tratamento e acompanhamento pela vida toda, mesmo que o indivíduo pare de beber e fique abstinente.

Miranda explica que o contexto do transtorno pelo uso de álcool é multifatorial, por envolver inclusive questões culturais. Além disso, na óptica biológica, pessoas podem ter predisposição genética sobre o sistema de recompensa do cérebro. “São informações gravadas nas células da pessoa com predisposição e que se agravam com o contexto social e comportamental”, detalha.

Quando procurar ajuda Os sintomas do TUA são baseados em alguns critérios diagnósticos que estão na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DRM-5), publicada pela Associação Americana de Psiquiatria. Os principais sinais de alerta incluem: