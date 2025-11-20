Alcoólicos Anônimos: onde achar grupos AA em Fortaleza?

Alcoólicos Anônimos: como funciona o tratamento para alcoolismo no CearáHá 90 anos, a irmandade Alcóolicos Anônimos ajuda a contornar os transtornos causados pelo uso abusivo de álcool; saiba onde encontrar as unidades em Fortaleza
Os Alcoólicos Anônimos, criados nos Estados Unidos (EUA), em 1935, são uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências a fim de contribuir mutuamente a se recuperarem e resolverem seu problema comum: o Transtorno do Uso de Álcool (TUA), cotidianamente chamado de alcoolismo.
O álcool, disseminado como permitido para maiores de 18 anos, é uma droga de fácil acesso. A frequência, a dose e o propósito são as chaves para discernimento sobre o uso.
O Ceará tem a 8ª maior taxa de mortes atribuídas ao álcool no País. Conforme os dados mais recentes, atualizados em 2022, mais de 3,3 mil cearenses morreram por consequência do uso nocivo da substância.
Na visão da psicologia Karoline Miranda, o uso do álcool como forma para “anestesiar dores do que se sente ou até mesmo para dar um ânimo e se soltar” é o mais recorrente.
Essas opções evidenciam o poder de alteração que o álcool exerce sobre as pessoas. Mas o que fazer quando isso se torna um problema? A seguir, entenda o alcoolismo, os sinais de atenção e os grupos onde procurar ajuda:
Alcoolismo como um transtorno crônico
O que chamamos de “alcoolismo” e “alcoólatra” possui um peso estigmatizante; por isso a psicóloga Karoline Miranda, especialista em Atenção Centrada na Pessoa, sugere a nomenclatura diagnóstica atual, que é: Transtorno do Uso de Álcool (TUA) e alcoolista.
A substância é considerada uma doença crônica e não apenas um vício desde 1967, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o transtorno na Classificação Internacional de Doenças (CID).
O TUA é categorizado como crônico e exige tratamento e acompanhamento pela vida toda, mesmo que o indivíduo pare de beber e fique abstinente.
Miranda explica que o contexto do transtorno pelo uso de álcool é multifatorial, por envolver inclusive questões culturais.
Além disso, na óptica biológica, pessoas podem ter predisposição genética sobre o sistema de recompensa do cérebro.
“São informações gravadas nas células da pessoa com predisposição e que se agravam com o contexto social e comportamental”, detalha.
Quando procurar ajuda
Os sintomas do TUA são baseados em alguns critérios diagnósticos que estão na 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DRM-5), publicada pela Associação Americana de Psiquiatria.
Os principais sinais de alerta incluem:
- Forte desejo ou “fissura” (craving) pelo álcool.
- Perda de controle: beber mais ou por mais tempo do que o pretendido.
- Gastar muito tempo em atividades para obter, usar ou se recuperar do álcool.
- Tentativas fracassadas de diminuir ou parar o consumo.
- Continuar o uso mesmo sabendo que causa problemas físicos, psicológicos ou sociais.
- Desenvolvimento de tolerância: precisar de mais álcool para o mesmo efeito.
- Sintomas de abstinência (tremores, ansiedade, sudorese, náusea) ao parar ou reduzir o uso.
Atualmente, existem alguns tratamentos possíveis para o transtorno. Para a psicóloga, a abordagem mais eficaz é a multidisciplinar, uma vez que o transtorno afeta a pessoa em múltiplas dimensões da vida.
O primeiro passo, segundo ela, é a psicoterapia e o acompanhamento médico. Após isso, a substituição de hábitos com mudanças de atitude e uma rede de apoio familiar ou de amigos são essenciais.
Além disso, Miranda destaca grupos de mútua ajuda, como o AA, e o apoio da rede pública, como os Centros de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-ad).
“Essa complementaridade é o cenário ideal e o que mais produz resultados positivos. O AA não substitui a terapia ou o tratamento no CAPS, e vice-versa”, afirma a profissional.
Leia mais
Onde encontrar encontros AA em Fortaleza
Em Fortaleza, 15 unidades dos AA organizam semanalmente reuniões abertas, para visitantes, e fechadas, para pessoas que têm ou pensam ter problemas com álcool, sobre o alcoolismo.
GRUPO CENTRAL FORTALEZA
- Reuniões de domingo, terça, quinta e sábado das 9h30min às 11h30min, e segunda, quarta e sexta das 17h às 19h.
- Endereço: avenida Duque de Caxias, 137, Centro, Fortaleza / CE – 60035110
GRUPO ASSUNÇÃO
- Reuniões de segunda, quarta, sexta e sábado das 9h30min às 11h30min.
- Endereço: rua Clarindo de Queiroz, 665, Centro, Fortaleza / CE – 60035130
GRUPO TRÊS LEGADOS
- Reuniões de terça, quinta e sábado das 19h às 21h.
- Endereço: rua Abaiara, 23, Joaquim Távora, Fortaleza / CE – 60135130
GRUPO METROPOLITANO
- Reuniões de terça e quinta das 17h às 19h, e sábado das 9h30min às 11h30min.
- Endereço: rua Senador Alencar, 596, Centro, Fortaleza / CE – 60030050
GRUPO CRISTO REI
- Reuniões de domingo das 17h às 19h, terça e sexta das 19h às 21h.
- Endereço: rua Nogueira Acioli, 805, Centro, Fortaleza / CE – 60110140
GRUPO TREZE DE MAIO
- Reuniões de segunda e sexta das 19h às 21h.
- Endereço: avenida Treze de Maio, 200, Fátima, Fortaleza / CE – 60040530
GRUPO LEGIÃO
- Reuniões de segunda e quarta das 18h às 20h.
- Endereço: Praça Gustavo Barroso, s/n, Jacarecanga, Fortaleza / CE – 60010700
GRUPO DAS DORES
- Reuniões de domingo, terça, quarta, quinta, sexta e sábado das 19h às 21h.
- Endereço: rua Dom Jerônimo, 125, Farias Brito, Fortaleza / CE – 60011170
GRUPO VIVER FELIZ
- Reuniões de segunda, quarta e sábado das 19h às 21h.
- Endereço: rua Ildefonso Albano, 725, Meireles, Fortaleza / CE – 60115000
GRUPO COMUNICAÇÃO
- Reuniões de segunda e sábado das 19h às 21h.
- Endereço: av. José Jatahy, 1997, Jacarecanga, Fortaleza / CE – 60020-295
GRUPO COMUNICAÇÃO
- Reuniões de quarta das 19h às 21h.
- Endereço: av. José Jatahy, 1997, Jacarecanga, Fortaleza / CE – 60020-295
GRUPO NAVEGANTES
- Reuniões de domingo e sábado das 9h30min às 11h30min.
- Endereço: avenida Filomeno Gomes, 291, Jacarecanga, Fortaleza / CE – 60010280
GRUPO JARDIM AMÉRICA
- Reuniões de segunda, quarta e sexta das 19h às 21h.
- Endereço: rua Jorge Dumar, 2078, Jardim América, Fortaleza / CE – 60410426
GRUPO VERDES MARES
- Reuniões de domingo das 9h às 11h; sábado das 17h às 19h15min; de segunda a sexta das 19h às 21h.
- Endereço: avenida Pontes Vieira, 1198, Dionísio Torres, Fortaleza / CE – 60130240
GRUPO PIO XII
- Reuniões de segunda, quarta e sexta das 19h às 21h, e domingo das 9h30min às 11h30min.
- Endereço: rua Monsenhor Salazar, 279, São João do Tauape, Fortaleza / CE – 60130370
