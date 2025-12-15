Quem precisa excluir o glúten do cardápio? Saiba as indicações

Alimentos com glúten são as preparações feitas de trigo, centeio e cevada / Crédito: Freepik

Inchaço, desconforto abdominal, fadiga, diarreia, prisão de ventre e dor de cabeça são os principais sintomas associados ao consumo de alimentos com glúten e relatados em um estudo publicado na revista Gut. O pãozinho e o macarrão, assim como bolachas, pizzas, tortas e tantas outras preparações feitas de trigo, centeio e cevada, contêm essa proteína apontada como a causadora desses incômodos.



Foi atrás de informações sobre a prevalência da chamada sensibilidade ao glúten não celíaca que pesquisadores de universidades de Reino Unido, Itália, México e Estados Unidos realizaram uma revisão de 25 artigos científicos, compreendendo 49.476 participantes, de 16 países. As análises revelaram que cerca de 10% da população relata ter o problema. "O dado impressiona, mas precisa ser interpretado com cautela", pondera o nutrólogo Diogo Oliveira Toledo, do Einstein Hospital Israelita.

No estudo, grande parte dos participantes também apresentava ansiedade, depressão e síndrome do intestino irritável.

“Atualmente, notamos a interferência das redes sociais e de outras mídias que podem levar as pessoas a se identificar e até mesmo passar a sentir alguns sintomas”, afirma Coelho.

Os próprios autores ressaltam a autodeclaração como uma limitação do estudo, mas defendem que o trabalho pode contribuir para a orientação do tratamento personalizado, reduzindo restrições alimentares desnecessárias.