Veja a importância da alimentação sem glúten para pacientes celíacos

A doença celíaca, apesar de ser pouco discutida, é uma condição comum e afeta cerca de 1% a 2% da população mundial, segundo informações do Ministério da Saúde. Causada pela reação do sistema imunológico a ingestão de glúten, uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio, a enfermidade é autoimune e pode causar sérios danos no revestimento do intestino delgado, oferecendo complicações e dificultando a absorção de nutrientes.

“A doença celíaca é uma condição que requer cuidados especiais na alimentação e no estilo de vida. Embora possa ser desafiador seguir uma dieta rigorosa sem glúten, é possível ter uma vida saudável e feliz, desde que sejam tomados os cuidados adequados”, diz a nutricionista funcional Cris Ribas Esperança.

Sintomas da doença celíaca

De acordo com informações do Ministério da Saúde, os sintomas, em geral, costumam aparecer entre os seis meses e os dois anos de vida. No entanto, isso não é uma regra e os sinais também podem surgir durante a fase adulta, como:

Diarreia;

Dor abdominal;

Inchaço na barriga;

Perda de peso;

Fadiga;

Desnutrição;

Falta de apetite.

Diferenças entre doença celíaca, intolerância e alergia ao glúten

A nutricionista funcional Cris Ribas Esperança comenta que é importante destacar que a doença celíaca é diferente de intolerância e alergia ao glúten. A intolerância ao glúten é uma condição em que o consumo de alimentos com glúten causa sintomas semelhantes aos da doença celíaca, como diarreia, dor abdominal e inchaço, mas sem os danos no intestino delgado. Já a alergia ao glúten é uma reação alérgica ao glúten que pode causar sintomas como coceira, inchaço, urticária e dificuldade para respirar.