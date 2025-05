Escola convoca mãe para reclamar sobre lanche levado pela filha celíaca

Mãe viraliza por denunciar que escola no Paraná sugeriu que criança celíaca fique sem comer se a dieta dela não seguir cardápio escolar, no município de

No início deste mês, Tayrine conta que foi convocada pela Secretaria Municipal de Educação de Araucária (Semed), via WhatsApp, sem saber qual assunto seria tratado na reunião.

As possíveis mudanças nos exames foram verificadas em abril do ano passado, e indicam erro na manipulação do alimento e presença de traços de glúten, que podem agravar o estado de saúde de quem tem a doença, de acordo com a mãe.

Mas segundo a mãe, exames da menina demonstraram alterações que apontavam a possibilidade de contaminação cruzada, de acordo com as informações apuradas pelo Uol.

Conforme a legislação brasileira, a Escola Municipal Professora Egipciana Swain Paraná Carrano, no município de Araucária, no Paraná, onde Thaylla estuda em período integral, oferece alimentação específica para celíacos.

A reunião ocorreu porque a mãe de outro estudante reclamou que Thaylla levou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e o filho dela ficou com vontade de comer. Em seguida, a direção escolar a orientou a formalizar a reclamação na ouvidoria da Semed.

"A hora que o chefe de gabinete fala 'uma lei a mais, uma lei menos' você acaba se sentindo uma palhaça de estar ali só escutando o que eles têm a impor, e tudo o que você fala sobre a sua filha e a doença dela eles não escutam. Não querem saber se a família tem condições financeiras e psicológicas”, desabafou a mãe em vídeo nas redes sociais.

Tayrine também acrescentou: "O sentimento é de revolta por não conseguir fazer com que a criança celíaca tenha o direito de se alimentar, como foi insinuado para ela comer em casa ou ser excluída em outra sala. A gente só procura o direito de igualdade e inclusão”.

Escola já havia reclamado sobre alimentação

No ano passado, a mãe combinou com a escola que enviaria as marmitas da menina. Para isso, Tayrine apresentou um laudo médico que atestava a condição da filha - que não pode ingerir alimentos com glúten e que as refeições dela deveriam ser preparadas em casa.