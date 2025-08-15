Dietas restritivas: estratégias "da moda" e seus riscos

Dietas que restringem grupos alimentares têm ganhado adeptos; entenda o que são e ao que prestar atenção (Imagem de apoio ilustrativo) / Crédito: Cats Coming/Pexels

Dietas e alimentação saudável têm sido um dos tópicos mais discutidos na atualidade, em meio a nova onda de cuidados com a saúde e à indústria do bem-estar. Termos de pesquisa com “dieta” somam mais de 14 milhões de publicações no Instagram. Neste cenário, despontam as dietas restritivas, que, como o nome sugere, consistem em eliminar ou restringir algum alimento ou grupo alimentar. É o caso das dietas low carb (baixo carboidrato, em português).

Com abundância de informações na internet e nas redes sociais, é importante entender que dietas não são "vilãs" da relação com a comida, mas devem ser implementadas mediante avaliação de um profissional da área, como nutricionistas e nutrólogos. Confira três exemplos de dietas restritivas e quais cuidados ter quando as iniciar. Quando utilizar as dietas restritivas? As dietas restritivas costumam apresentar resultados em um curto período, principalmente relacionados à perda de peso. Entretanto, isso não as torna viáveis como primeira opção de tratamento para pacientes que desejam perder peso ou combater doenças.

Nas áreas acadêmica e clínica, há profissionais que não concordam com a forma como essas dietas vêm sendo apresentadas nas redes sociais, parecendo ser hábitos comuns e que podem ser replicados por todos.

A nutricionista Renata Avelar alerta que dietas restritivas não devem ser utilizadas sem prazos de fim e sobre a importância de um acompanhamento profissional. “É uma estratégia com começo, meio e fim. Após uma reeducação alimentar, recalculamos e voltamos a fazer um novo planejamento individualizado, conforme o metabolismo do paciente”, orienta.

Dietas restritivas: conheça três tipos

Dieta cetogênica Na dieta cetogênica, o indivíduo reduz bastante o nível de carboidratos consumidos, enquanto aumenta a quantidade de gordura. Trata-se de fazer o corpo trocar a fonte de energia do carboidrato para a gordura e exige um processo de adaptação. Com a redução desse macronutriente, ocorre uma perda de peso rápida. Porém, é necessário ser muito bem acompanhada pelo nutricionista e por médico, indica Antônio Rangel, nutricionista clínico.



Como funciona a dieta cetogênica? “Você meio que brinca com o metabolismo fazendo essas mudanças”, explica o profissional. A gordura e a proteína passam a ser fontes de energia, ao invés do carboidrato. “Precisamos ter cuidado porque não é qualquer gordura. Em contraponto, posso desenvolver problemas cardíacos ou elevar os níveis de colesterol”, completa. O tipo de gordura que deve ser consumida na dieta cetogênica está presente em alimentos como carnes, peixes, frutos-do-mar, ovos e oleaginosas.

