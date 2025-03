Fibras podem proteger o intestino de infecções e a saúde cardiovascular

Além de ajudar no bom funcionamento do intestino, o consumo de fibras pode auxiliar na proteção contra infecções intestinais e colaborar na proteção ao coração / Crédito: Pexels / Stijn Dijkstra

Num momento em que muita gente está preocupada em consumir mais proteínas, vale pensar também em aumentar o consumo de outro grupo de nutrientes: as fibras. Um estudo publicado em janeiro na revista científica Nature Microbiology menciona o papel desses nutrientes para manter a harmonia do ecossistema que habita o intestino e reduzir o risco de infecções. Por meio de tecnologias como a inteligência artificial, um grupo de pesquisadores das universidades de Cambridge, no Reino Unido, de Chongqing, na China, e de Lisboa, em Portugal, analisou o microbioma de mais de 12 mil pessoas, de 45 países, a partir de amostras de fezes.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A pesquisa reforça que uma dieta rica em fibras colabora para evitar o que se conhece como disbiose, ou seja, o desequilíbrio na população de micro-organismos, com maior concentração de bactérias patogênicas em comparação com as benéficas.

SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Os resultados mostram que a microbiota de uma pessoa pode prever se seu intestino tem probabilidade de ser colonizado por Enterobacteriaceae, família de bactérias que inclui diversos agentes patogênicos. Os resultados foram consistentes em diferentes estados de saúde e localizações geográficas.

Os pesquisadores identificaram 135 espécies de micro-organismos intestinais que são capazes de proteger contra infecções. Entre elas, destacam-se bactérias do gênero Faecalibacterium, que produzem compostos benéficos chamados ácidos graxos de cadeia curta ao decompor as fibras dos alimentos. “Essas substâncias servem como fonte de energia para as células do cólon, fortalecem a barreira intestinal e ajudam a regular o sistema imunológico”, comenta a nutricionista Serena del Favero, do Hospital Israelita Albert Einstein.



Segundo o novo estudo, isso parece proteger contra infecções por diversas bactérias patogênicas da família Enterobacteriaceae. Quando há um déficit de micro-organismos “do bem”, a permeabilidade do intestino acaba prejudicada, permitindo que agentes nocivos alcancem a circulação e desencadeiem inflamações, entre outros males.

Leia mais 10 alimentos ricos em fibras para incluir na dieta Sobre o assunto 10 alimentos ricos em fibras para incluir na dieta

Fibras trazem benefícios cardiovasculares Não bastasse ocupar o posto de guardiãs do intestino, as fibras despontam em pesquisas por outras ações positivas à saúde, incluindo uma atuação cardioprotetora. Um dos trabalhos recentes que mostra essa relação foi publicado no periódico científico Nutrients. Trata-se de uma revisão, feita por cientistas de universidades da China, a partir de centenas de estudos. “O trabalho revela que, para cada 10 gramas adicionais de fibra, por dia, há uma diminuição de 7% do risco de doenças cardiovasculares”, comenta a nutricionista do Einstein.