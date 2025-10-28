Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desengasgo: confira o passo a passo que mudou

Novas regras para desengasgo: veja passo a passo atualizado

Associação de saúde altera protocolos para bebês, crianças e adultos. Confira o que fazer durante esses momentos de emergência
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As novas orientações da American Heart Association (AHA), publicadas em outubro de 2025, trouxeram mudanças importantes para a saúde, especificamente nos procedimentos de primeiros socorros para casos de engasgo.

As atualizações têm o objetivo de simplificar o treinamento e aumentar a eficácia da resposta em emergências, tanto em adultos e crianças quanto em bebês.

Manobras de desengasgo: o que mudou

No caso de vítimas conscientes, crianças maiores de um ano e adultos, a recomendação agora é alternar cinco pancadas firmes nas costas com cinco compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich.

Até então, o protocolo orientava começar diretamente pelas compressões. Para bebês com menos de um ano, o procedimento também foi ajustado: cinco palmadas nas costas e cinco compressões torácicas, feitas com a base da palma da mão.

As compressões abdominais, que antes eram usadas em alguns casos, agora estão proibidas para essa faixa etária. A AHA explica que as palmadas ajudam a deslocar o objeto antes mesmo das compressões.

Manobras de desengasgo: por que a mudança?

A entidade identificou que cerca de 40% das paradas cardíacas infantis fora de hospitais nos Estados Unidos são causadas por emergências respiratórias ou asfixia.

Com a nova diretriz, a intenção é reduzir o tempo de resposta e o risco de lesões associadas a compressões inadequadas.

Bebês (até 1 ano):

  • Verifique se o bebê realmente está engasgado: não chora, tosse ou respira.
  • Apoie o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.
  • Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.
  • Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito.
  • Repita os dois movimentos até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência.
  • Não introduza os dedos na boca se o corpo estranho não estiver visível.
  • Caso o bebê desmaie, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP).

Crianças maiores de 1 ano e adultos conscientes:

  • Confirme se há obstrução: ausência de tosse, som ou respiração.
  • Posicione-se atrás da vítima, levemente inclinada para frente.
  • Dê cinco pancadas firmes nas costas.
  • Se o objeto não sair, realize cinco compressões abdominais: feche o punho acima do umbigo, segure com a outra mão e comprima para dentro e para cima.
  • Continue alternando palmadas e compressões até o objeto ser expelido ou até a pessoa perder a consciência.
  • Se isso ocorrer, deite a vítima e inicie as compressões torácicas no ritmo da RCP até a chegada de socorro.

Quando chamar ajuda?

É essencial acionar o serviço de emergência: o 192 do Samu, antes de iniciar os procedimentos ou simultaneamente, nos casos em que a pessoa não consegue respirar, tossir ou falar; o corpo estranho não foi expelido; ou a vítima perde a consciência.

A aplicação correta das manobras por familiares ou pessoas próximas pode fazer diferença entre risco de vida e recuperação completa.

A atualização dos protocolos e treinamentos em escolas, creches e empresas é uma medida que pode salvar vidas.

Estados Unidos

