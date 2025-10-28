Desengasgo: confira o passo a passo que mudou

As atualizações têm o objetivo de simplificar o treinamento e aumentar a eficácia da resposta em emergências / Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

As novas orientações da American Heart Association (AHA), publicadas em outubro de 2025, trouxeram mudanças importantes para a saúde, especificamente nos procedimentos de primeiros socorros para casos de engasgo. As atualizações têm o objetivo de simplificar o treinamento e aumentar a eficácia da resposta em emergências, tanto em adultos e crianças quanto em bebês.