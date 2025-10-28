Desengasgo: confira o passo a passo que mudou

Novas regras para desengasgo: veja passo a passo atualizadoAssociação de saúde altera protocolos para bebês, crianças e adultos. Confira o que fazer durante esses momentos de emergência
As novas orientações da American Heart Association (AHA), publicadas em outubro de 2025, trouxeram mudanças importantes para a saúde, especificamente nos procedimentos de primeiros socorros para casos de engasgo.
As atualizações têm o objetivo de simplificar o treinamento e aumentar a eficácia da resposta em emergências, tanto em adultos e crianças quanto em bebês.
Leia mais
Manobras de desengasgo: o que mudou
No caso de vítimas conscientes, crianças maiores de um ano e adultos, a recomendação agora é alternar cinco pancadas firmes nas costas com cinco compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich.
Até então, o protocolo orientava começar diretamente pelas compressões. Para bebês com menos de um ano, o procedimento também foi ajustado: cinco palmadas nas costas e cinco compressões torácicas, feitas com a base da palma da mão.
As compressões abdominais, que antes eram usadas em alguns casos, agora estão proibidas para essa faixa etária. A AHA explica que as palmadas ajudam a deslocar o objeto antes mesmo das compressões.
Manobras de desengasgo: por que a mudança?
A entidade identificou que cerca de 40% das paradas cardíacas infantis fora de hospitais nos Estados Unidos são causadas por emergências respiratórias ou asfixia.
Com a nova diretriz, a intenção é reduzir o tempo de resposta e o risco de lesões associadas a compressões inadequadas.
Bebês (até 1 ano):
- Verifique se o bebê realmente está engasgado: não chora, tosse ou respira.
- Apoie o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo.
- Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas.
- Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito.
- Repita os dois movimentos até que o objeto seja expelido ou o bebê perca a consciência.
- Não introduza os dedos na boca se o corpo estranho não estiver visível.
- Caso o bebê desmaie, inicie a reanimação cardiopulmonar (RCP).
Crianças maiores de 1 ano e adultos conscientes:
- Confirme se há obstrução: ausência de tosse, som ou respiração.
- Posicione-se atrás da vítima, levemente inclinada para frente.
- Dê cinco pancadas firmes nas costas.
- Se o objeto não sair, realize cinco compressões abdominais: feche o punho acima do umbigo, segure com a outra mão e comprima para dentro e para cima.
- Continue alternando palmadas e compressões até o objeto ser expelido ou até a pessoa perder a consciência.
- Se isso ocorrer, deite a vítima e inicie as compressões torácicas no ritmo da RCP até a chegada de socorro.
Quando chamar ajuda?
É essencial acionar o serviço de emergência: o 192 do Samu, antes de iniciar os procedimentos ou simultaneamente, nos casos em que a pessoa não consegue respirar, tossir ou falar; o corpo estranho não foi expelido; ou a vítima perde a consciência.
A aplicação correta das manobras por familiares ou pessoas próximas pode fazer diferença entre risco de vida e recuperação completa.
A atualização dos protocolos e treinamentos em escolas, creches e empresas é uma medida que pode salvar vidas.