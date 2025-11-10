Não há vínculo entre paracetamol e autismo, reforça estudo

Foto de apoio ilustrativo. O paracetamol é o analgésico de escolha para grávidas, ao contrário da aspirina ou do ibuprofeno, que apresentam riscos comprovados / Crédito: Reprodução/Freepik/wirestock

"Os dados atualmente disponíveis são insuficientes para confirmar um vínculo entre a exposição ao paracetamol no útero e o autismo, assim como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade [TDAH] durante a infância", concluiu o estudo. Leia mais Saiba como conseguir atendimento em centro de diagnóstico de autismo e TDAH em Fortaleza Sobre o assunto Saiba como conseguir atendimento em centro de diagnóstico de autismo e TDAH em Fortaleza A comunidade científica denunciou as afirmações de Trump, que pediu às mulheres grávidas que não tomassem paracetamol. O medicamento, conhecido também pelas marcas Panadol ou Tylenol, é o analgésico de escolha para mulheres grávidas, ao contrário da aspirina ou do ibuprofeno, que apresentam riscos comprovados para o feto.

Após as declarações de Trump, a Organização Mundial da Saúde (OMS) insistiu na ausência de um vínculo comprovado entre o medicamento e o autismo. Leia mais Quase 30 mil aguardam diagnósticos de autismo, TDAH e outros transtornos em Fortaleza Sobre o assunto Quase 30 mil aguardam diagnósticos de autismo, TDAH e outros transtornos em Fortaleza Revisão do conhecimento sobre o tema O estudo publicado nesta segunda-feira reforça o consenso. O artigo da BMJ não é baseado em novas pesquisas, mas oferece o panorama mais completo e preciso até o momento sobre o estado do conhecimento do tema.