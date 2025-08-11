Saiba como conseguir atendimento em centro de diagnóstico de autismo e TDAH em Fortaleza

Centro de Diagnóstico Espaço Girassol contará com 22 profissionais multidisciplinares para realizar avaliações neurodiagnósticas / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Foi inaugurado nesta segunda-feira, 11, o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, no bairro Edson Queiroz. O equipamento compõe a rede de saúde de Fortaleza e deve atender a demanda reprimida e novas solicitações de avaliações para identificar transtornos de neurodesenvolvimento, como autismo e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A fila de crianças e adolescentes aguardando neurodiagnóstico chega a quase 30 mil na Capital. Segundo a coordenadora do Espaço Girassol, Saskia Vaz, quem já fez a solicitação será contactado primeiro. “A gente tem que priorizar essas pessoas que já estão na fila de regulação do município”, diz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já aqueles que ainda não iniciaram a busca pelo diagnóstico precisam procurar primeiro um posto de saúde. A partir de uma primeira consulta em uma Unidade Básica de Saúde é que a criança ou adolescente pode ser referenciada ao Centro de Diagnóstico Espaço Girassol. Para isso, profissionais dos 134 postos de saúde de Fortaleza estão sendo capacitados para conseguir atender e avaliar a necessidade de encaminhamento dos pacientes ao Centro. LEIA TAMBÉM | Prefeitura lança Plano Fortaleza Inclusiva para combater desigualdades sociais

“Se essa criança realmente precisar de um diagnóstico mais preciso, ela vem para cá, passa pela equipe multidisciplinar, pelos especialistas”, explica a coordenadora.

Depois da avaliação, ela pode ser encaminhada para acompanhamento terapêutico nos Espaços Girassol — que devem ser implantados em cada uma das 12 regionais —, nos Caps, no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) ou em unidades contratualizadas, como o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce (Nutep). O primeiro Espaço Girassol voltado para terapias será inaugurado no bairro Bonsucesso, na próxima segunda-feira, 18, de acordo com a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão. O equipamento funcionará dentro da Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, localizada na regional 5, território que tem 1.800 crianças e adolescentes com autismo. Até o fim de 2025, outras duas unidades de acompanhamento serão entregues. Melissa Bezerra, 5, teve as terapias que fazia em um posto de saúde descontinuadas em 2023 e, desde então, não recebeu mais suporte Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Capacidade de 1.500 atendimentos por mês O Centro de Diagnóstico contará com neuropediatras, neuropsicólogos, psiquiatras infantis, pediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, audiologistas, entre outros. As equipes são compostas de 22 profissionais que inicialmente terão capacidade de realizar 1.500 atendimentos por mês. O número deve crescer gradualmente e, até novembro de 2025, Saskia afirma que o espaço deve chegar a 3.300 atendimentos mensais. Segundo o prefeito Evandro Leitão (PT), alguns profissionais que irão compor a equipe já estavam na rede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e outros serão contratados.

Equipe fará reavaliação de laudos Mesmo pacientes que já tenham laudos de algum transtorno do neurodesenvolvimento devem passar por reavaliação no Centro de Diagnóstico. “Nós precisamos fazer um diagnóstico bem assertivo, porque infelizmente temos vários laudos errados e a gente quer fazer um laudo bem feito com a equipe multidisciplinar”, afirma Cristiane Leitão. A reavaliação não necessariamente vai invalidar um diagnóstico anterior, segundo Saskia. Mesmo havendo confirmação do laudo, é preciso passar pelo Centro para entender de quais acompanhamentos a criança se beneficiaria. Parcerias com outras secretarias serão feitas para ofertar esportes, suporte na escola e atividades culturais específicas para esse público.