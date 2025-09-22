Paracetamol na gravidez causa autismo? Entenda anúncio de Trump

Donald Trump promete anúncio histórico acerca da causa e do tratamento de autismo nos Estados Unidos / Crédito: Christopher Furlong / POOL / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta segunda-feira, 22, suposta associação entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o risco de autismo em crianças. O governo norte-americano também planeja divulgar estudos para uso de um novo medicamento no tratamento do transtorno do espectro autista, categorizado como uma “epidemia” pelo atual secretário de saúde, Robert F. Kennedy Jr.

Seu uso, porém, vem sendo desaconselhado por pesquisadores. É isso que a última pesquisa feita em agosto pela Universidade de Harvard concluiu, recomendando que gestantes façam uso da medicação apenas com orientação médica. Essa pesquisa é uma das que vêm sendo revisadas pelas autoridades de saúde norte-americanas, que buscam encontrar uma resposta para o aumento das taxas de autismo no país. Apesar da associação encontrada, ainda não há uma prova científica que o remédio cause a condição.