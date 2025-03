Criança com autismo fica indevidamente internada em hospital psiquiátrico na Inglaterra por 45 anos

Getty Images Uma psicóloga clínica e outros especialistas levaram nove anos para conseguir libertar Kasibba (foto de banco de imagem) Uma mulher com autismo e dificuldade de aprendizagem foi erroneamente mantida em um hospital psiquiátrico na Inglaterra por 45 anos, desde que tinha apenas sete anos de idade, e em segregação prolongada por mais de duas décadas. Acredita-se que Kasibba, que recebeu esse nome de autoridades locais inglesas para proteger sua identidade e não se expressa verbalmente (ou seja, por meio da fala), seja originária de Serra Leoa.

O Departamento de Saúde e Assistência Social da Inglaterra declarou à BBC que considerava inaceitável que tantas pessoas com deficiência ainda estivessem sendo mantidas em hospitais psiquiátricos no país, e afirmou que esperava que as reformas na Lei de Saúde Mental evitassem internações inadequadas. Mais de 2 mil pessoas com autismo e com dificuldades de aprendizagem ainda estão sendo mantidas em hospitais psiquiátricos na Inglaterra, incluindo cerca de 200 crianças. Em 2011, uma investigação da BBC expôs casos de abusos de pessoas com dificuldade de aprendizagem no hospital particular Winterbourne View, perto de Bristol.

Na ocasião, as autoridades ingleses se comprometeram a tomar providências e, durante anos, reiteraram a decisão de transferir pessoas que não sofresses de transtornos mentais para que ficasse sob os cuidados de serviços de atendimento comunitário. As principais metas estabelecidas pelo governo não foram, entretanto, atingidas. Nas últimas semanas, conforme detalhado no plano de ação para 2025-26, o NHS England, o sistema público de saúde da Inglaterra, afirmou que pretendia reduzir a dependência de cuidados de saúde mental em regime de internação para pessoas com dificuldade de aprendizagem e autistas, obtendo uma redução mínima de 10%.

Dan Scorer, chefe de políticas e relações públicas da instituição beneficente Mencap, avalia o objetivo como tímido. "Centenas de pessoas ainda estão definhando, internadas, elas deveriam ter sido liberadas, e deveriam receber apoio na comunidade, porque não vimos o progresso que foi prometido", ele disse à BBC. Patsie Staite soube da reclusão de Kasibba em 2013, quando era uma psicóloga clínica novata e estava realizando uma revisão de rotina do atendimento dela.

"Nunca tinha visto ninguém vivendo na situação em que ela estava vivendo. E acho que o que foi realmente chocante foi que tudo foi legitimado", diz Staite à BBC. Segundo ela, o ambiente aparentemente legítimo do hospital mascarava a realidade de que Kasibba "ficava confinada, às vezes, mais de 23 horas por dia". Ao voltar ao local do hospital — que não pode ser identificado para ajudar a proteger a identidade de Kasibba —, Staite apontou para um buraco na cerca. De acordo com ela, o buraco havia sido feito para que a mulher pudesse observar as pessoas que passavam por meio do espaço externo do anexo em que ela era mantida.