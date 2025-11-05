Exercício físico queima calorias mesmo após fim, mostra estudo

Prática de exercícios físicos aumenta 'orçamento energético' do corpo humano, dizem pesquisadores. / Crédito: Reprodução/Freepik

Um estudo científico realizado por uma equipe internacional de pesquisadores indica que os efeitos da atividade física continuam mesmo após o fim dos movimentos. Segundo a pesquisa, o exercício aumenta o gasto energético sem que o corpo humano reduza a energia necessária para funções vitais.

Para medir o gasto energético total, os participantes ingeriram isótopos de oxigênio e hidrogênio, e durante duas semanas foram registradas as variações em suas amostras de urina, juntamente com seus movimentos, monitorados por sensores portáteis. Os resultados mostraram que quanto maior a atividade física, maior é a queima de calorias, independentemente da composição corporal, e que o corpo administra seu orçamento energético sem reduzir o consumo por funções básicas, como a respiração e a circulação sanguínea.

O "orçamento energético" de uma pessoa pode funcionar de duas formas: como um valor fixo, no qual a energia é redistribuída de outras funções para cobrir o custo do movimento, ou como um sistema flexível, que é aditivo e permite maior gasto energético. Os cientistas buscavam determinar qual desses modelos explica melhor as mudanças reais no orçamento energético, de acordo com diferentes níveis de atividade física.