5 vantagens do exercício físico para idosos

O envelhecimento da população não é mais uma previsão: é uma realidade em curso. Até 2025, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o número de idosos superará o de crianças em todo o planeta. No Brasil, o último Censo, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a população idosa com 60 anos ou mais chegou a 32,1 milhões de pessoas,15,8% da população do país.

Para o docente Rodrigo Soares Azevedo, coordenador do curso de Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, o exercício físico é um dos pilares da qualidade de vida nessa fase. “A partir do exercício, é possível estimular a memória, a atenção e o raciocínio, fatores essenciais para a independência e a qualidade de vida dos idosos. Outro ponto é a interação social, que muitas vezes acompanha as atividades em grupo. Esse aspecto contribui ainda para o fortalecimento dos laços comunitários e a prevenção do isolamento social”.