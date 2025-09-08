Veja como a atividade física ajuda a tratar a prisão de ventre

Colocar o corpo em movimento é essencial para o bom funcionamento do intestino

Praticar alguma atividade física, por exemplo, é sempre recomendado por médicos e outros profissionais da saúde, pois oferece diversos benefícios para o funcionamento do corpo, inclusive, é benéfico para quem tem problemas com prisão de ventre.

A prisão de ventre, também conhecida como constipação intestinal, é caracterizada pela dificuldade de evacuar. Vários fatores são responsáveis pelo mau funcionamento do intestino, como alimentação desregulada ou desbalanceada, sedentarismo e pouco consumo de água.

“A atividade física regular ajuda no controle da massa corporal e do estresse, fatores diretamente associados ao intestino desregulado. Além disso, exercícios específicos melhoram o tônus das musculaturas abdominal e pélvica, fato que auxilia na prevenção e no tratamento dessas desordens”, explica o preparador físico Marcos Vinícius.

Equilíbrio na atividade física

Se a pessoa é sedentária e busca a atividade física como uma alternativa de tratamento para os problemas intestinais, precisa começar com uma intensidade menor. “Evitando grandes números de repetições e sobrecargas externas que possam gerar desordens mioarticulares, buscando exercícios que trabalhem com peso do próprio corpo, sempre acompanhadas de um profissional de educação física”, aconselha Marcos Vinícius. Exercícios como corrida, caminhada e bicicleta costumam auxiliar no tratamento do intestino preso.

Frequência da prática

É importante evitar fazer exercícios nos momentos de crise ou de dor intensa, para que a atividade não gere maiores desconfortos. “Caso a prática de exercício tenha como foco apenas o tratamento de desordens intestinais, a prática durante 3 vezes na semana por períodos de pelo menos 30 minutos já é suficiente para o tratamento e manutenção de uma vida saudável”, explica o preparador físico.

Exercício para fazer em casa

O preparador físico Marcos Vinícius ensina um exercício para ajudar a melhorar a prisão de ventre. Veja: