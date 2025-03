6 cuidados ao praticar exercício físico no calor intenso

Um dos efeitos que o calor extremo provoca no organismo é a vasodilatação, que diminui a pressão arterial e a capacidade de levar e receber nutrientes necessários às células, especialmente as musculares, recrutadas durante o exercício.

“Se, nos dias muito quentes, a pessoa insistir em fazer os mesmos movimentos com que está acostumada em outros períodos buscando o mesmo desempenho, ela poderá sentir fraqueza, náusea, dores de cabeça e chegar até ao desmaio de fato”, alerta Lucas Voltolini, professor de Educação Física da UniSociesc. No caso de qualquer um destes sintomas, a orientação é interromper a atividade física imediatamente.

“Se a pessoa está acostumada a correr no final da tarde, por exemplo, neste período é melhor fazer a atividade de noite ou bem cedo pela manhã. Se a pessoa está iniciando a atividade física, é melhor evitar os exercícios ao ar livre e preferir uma academia com a temperatura controlada”, explica Lucas Voltolini.

Segundo o professor, mesmo quem já está acostumado com a prática de atividade física em ambientes abertos e se hidrata muito bem pode sentir algum desconforto em função do calor excessivo que estamos vivenciando.

1. Aumente a hidratação

Beba bastante água antes, durante e após o exercício para evitar a desidratação. Evite bebidas que contenham cafeína ou álcool, pois podem aumentar a desidratação. A indicação básica é o consumo de 35 ml por quilo de peso, mas, em dias quentes, essa necessidade de água aumenta bastante.

“Quando iniciamos um exercício, o corpo começa a transpirar. A sudorese é um processo de autorregulação que busca refrescar o corpo. Mas quanto mais transpiração, mais perda de líquido também. E nos dias quentes este processo fica mais intenso. Por isso, o cuidado com a hidratação adequada é fundamental para o rendimento de qualquer treinamento e para o bem-estar geral da pessoa”, ressalta o profissional.

2. Roupas e acessórios apropriados

Use roupas leves, de tecidos que permitam a evaporação do suor, ajudando na regulação da temperatura corporal. Opte por cores claras, que refletem a luz solar em vez de absorvê-la. Use bonés, viseiras ou roupas que protejam partes expostas do corpo.