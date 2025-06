Exercício físico pode aumentar chance de sobrevivência de pacientes com câncer, indica pesquisa

Getty Images Um programa de exercícios voltado a pacientes com câncer colorretal pode reduzir o risco de morte em um terço, revela um importante estudo internacional. Os pesquisadores disseram que "não se trata de uma grande quantidade" de exercícios e que qualquer tipo de atividade física, desde natação até aulas de salsa, já conta pontos positivos.

Os resultados podem mudar a forma como esse tipo de tumor é tratado em todo o mundo, avaliam especialistas. Cientistas já investigam se programas de exercícios também poderiam melhorar a sobrevida de pessoas com outras doenças, como o câncer de mama. "Trata-se de uma mudança de mentalidade, de pensar no tratamento como algo que você faz, não apenas algo que você toma", avalia a pesquisadora Vicky Coyle, da Queen's University, em Belfast, na Irlanda do Norte. No estudo, o programa de exercícios começou logo após a quimioterapia e os pacientes foram acompanhados por anos.

O objetivo era fazer com que as pessoas praticassem pelo menos o dobro da quantidade de exercícios estabelecida nas diretrizes para a população em geral. Isso significa de três a quatro sessões de caminhada rápida por semana, com duração de 45 a 60 minutos, estima a professora Coyle. Os participantes também tiveram acesso sessões semanais de treinamento presencial durante os primeiros seis meses. Posteriormente, esses encontros foram reduzidos a uma vez por mês.

O estudo, que envolveu 889 pacientes, incluiu metade dos voluntários no programa de exercícios. A outra parcela apenas recebeu folhetos que traziam informações sobre um estilo de vida saudável. Os resultados publicados no periódico acadêmico New England Journal of Medicine revelaram que em cinco anos: