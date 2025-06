Tudo o que você precisa saber antes de fazer um check-up médico

O check-up funciona como uma "revisão" do organismo e tem como principal objetivo fazer o diagnóstico precoce de doenças / Crédito: Freepik

Em meio à rotina agitada e às inúmeras tarefas do dia a dia, muitas pessoas acabam deixando a saúde em segundo plano. No entanto, realizar um check-up anual é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças e garantir bem-estar a longo prazo. Mesmo sem sintomas aparentes, o corpo pode dar sinais silenciosos de que algo não vai bem, e apenas uma avaliação médica completa é capaz de identificar alterações precoces que, muitas vezes, passam despercebidas.

O check-up funciona como uma “revisão” do organismo e tem como principal objetivo fazer o diagnóstico precoce de doenças – entre elas as que são as principais causas de mortalidade no mundo, como as doenças cardiovasculares e os cânceres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ainda que a pessoa esteja se sentindo bem, muitos problemas de saúde não apresentam sintomas em seus estágios iniciais. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado e até certos tipos de câncer podem evoluir de forma silenciosa, sem causar sinais visíveis. Assim, por meio de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, é possível avaliar o funcionamento dos principais sistemas do corpo e identificar os fatores de risco para essas doenças.

Exames ergométricos: SAIBA quais são e a indicação de cada um deles Para um primeiro check-up, o médico de escolha pode ser um cardiologista ou um clínico geral. A partir dos resultados dos exames, o paciente pode ser encaminhado para outro especialista.

“O check-up não é apenas uma consulta médica, ele inclui exames complementares. E quando for fazê-lo, é muito importante que o paciente não esteja com nenhuma condição aguda naquele momento, como algum quadro gripal ou em uso de antibióticos, por exemplo”, diz a cardiologista Juliana Tranjan de Oliveira Coragem, médica referência técnica do check-up executivo do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia.

Essa revisão anual é indicada para todas as pessoas: homens e mulheres, jovens e idosos. Entre os exames mais comuns solicitados pelos médicos estão o hemograma completo, glicemia, perfil lipídico, avaliação da função renal e hepática, exame de urina, eletrocardiograma, além da aferição da pressão arterial. LEIA MAIS | Flora Pura: a pequena farmácia do Ceará que virou uma fábrica de 25 mil produtos por dia



Além disso, o índice de massa corporal (IMC), avaliações oftalmológicas, dermatológicas e até mesmo consultas odontológicas também podem fazer parte desse cuidado preventivo.

Check-up médico: Diferença entre mulheres e homens

É importante lembrar que as necessidades variam de pessoa para pessoa, especialmente quando consideramos idade, histórico familiar e gênero. Homens e mulheres, por exemplo, recebem cuidados diferentes e devem estar atentos a aspectos específicos da saúde.

“No caso das mulheres, exames como o papanicolau [indicado a partir dos 25 anos ou do início da vida sexual], a mamografia a partir dos 40 anos e o ultrassom transvaginal são fundamentais para prevenir e detectar precocemente doenças ginecológicas e câncer de mama. Já os homens devem incluir no check-up a avaliação da próstata, por meio do exame de toque retal e da dosagem do PSA [antígeno prostático específico], principalmente a partir dos 45 anos - ou antes, se houver histórico familiar da doença”, afirma a médica.