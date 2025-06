Cirurgia bariátrica tem normas atualizadas no Brasil; entenda tudo sobre o procedimento

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou as novas normas para a cirurgia bariátrica no último dia 20 de maio. Entre as mudanças estão a ampliação das recomendações, que permitirão o procedimento a pessoas com IMC menor e a adolescentes.

O presidente da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Ceará, Paulo Campelo, explica que a intervenção promove alterações tanto na ingestão alimentar da pessoa quanto no metabolismo, com a produção de hormônios intestinais que darão maior saciedade.

A bariátrica é um procedimento cirúrgico no aparelho digestivo, geralmente no estômago, utilizado para o tratamento de obesidade . Para realizá-lo o paciente deve ser acompanhado de uma equipe multidisciplinar já que a doença envolve questões de saúde física e mental.

Atualmente, os casos em que a cirurgia é indicada baseiam-se no Índice de Massa Corporal (IMC), além de considerações sobre a saúde do paciente, como idade, grau de obesidade e presença de doenças crônicas.

A cirurgia bariátrica é feita há 50 anos e passou por vários processos para encontrar as formas mais seguras e que tragam os melhores resultados para os pacientes. Por isso, o Conselho Federal de Medicina reconheceu cirurgias alternativas, que já são realizadas em outros países na América do Norte, na Europa e na Ásia.

Para optar pelo procedimento não basta a autorização do médico e do paciente. É necessária uma avaliação completa feita por uma equipe multidisciplinar , composta por cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas e até pneumologistas e cardiologistas - caso a pessoa tenha alguma comorbidade.

A ideia é confirmada pela nutricionista Kelly Christine, que reforça a importância do acompanhamento antes, durante e depois da cirurgia.

No pré-operatório, o nutricionista é responsável por uma avaliação nutricional completa e orienta a reeducação alimentar, devendo começar com quatro a seis meses de antecedência. “Esta reeducação é crucial porque muitos pacientes acham que podem comer de tudo antes do procedimento. Não é assim. A gente precisa preparar esse paciente para poder comer melhor… Se não, ele não vai ter sucesso no tratamento”, detalha Kelly.

A parte emocional também é afetada pela cirurgia; por isso o acompanhamento é feito junto com um psicólogo. Eles trabalham para evitar que o paciente substitua a relação que tem com o alimento por outras compulsões, como compras excessivas, drogas (lícitas ou ilícitas), álcool ou tabagismo.

No pós-operatório, o nutricionista deve estar presente para dar suporte na recuperação, orientar sobre a mudança na consistência da dieta e, principalmente, atuar na prevenção das deficiências nutricionais.

A especialista reforça a importância da autorresponsabilidade do paciente, destacando que ele é parte essencial do tratamento e que a equipe está ali para incentivá-lo e garantir o sucesso.

Eveline Silva, 41, elogia a equipe que a acompanhou durante o processo: “A equipe que participei foi muito boa. Muito ativos, muito participativos”, descreve. A operadora de sistemas recorreu à cirurgia com o marido, devido ao sobrepeso e da frustração diante da falta de resultados durante o acompanhamento com nutricionista.

O professor universitário Alex Martins compartilha da mesma percepção. Ele fez a cirurgia bariátrica em 2014, após um ano de acompanhamento. “A gente sabe que é um novo estilo de vida, que tem mudança após o pós-operatório, aquela coisa de se adaptar. E eu fui seguindo todos os passos que já tinha passado por essa equipe, que me orientava”, relata.

Como é o processo de recuperação e quanto tempo dura?

O pós-operatório da cirurgia bariátrica é semelhante, independente da técnica usada. Paulo Campelo afirma que é um procedimento com baixa taxa de complicações.

Entre 24 e 48 horas depois do procedimento, o paciente já pode receber alta e iniciar a alimentação, que nos primeiros 15 dias deve ser exclusivamente líquida. Depois, evolui para uma dieta pastosa pelo mesmo período de tempo.

Sobre o assunto ‘O mundo fitness é fake’, aponta professor da USP

Por fim, em até um mês, ele estará com a alimentação branda, com alimentos do cotidiano, com as mudanças implementadas na reeducação alimentar. Por conta das intervenções físicas da cirurgia, a pessoa terá que consumir uma quantidade de alimentos menor, o que auxilia na perda de peso.

Mas o processo vai além e, para manter este resultado e estar saudável, é necessário acompanhamento profissional, dieta equilibrada, rotina de exercícios físicos e apoio emocional.

“É necessário reeducação alimentar para o resto da vida”, diz paciente

A cirurgia bariátrica ajuda na perda de peso, mas não é a única forma. Junto a ela, é necessário mudar hábitos antigos, atitude ressaltada pelos especialistas e por quem já passou pelo procedimento.

Para o cirurgião Paulo Campelo, a reeducação alimentar e a mudança de estilo de vida são as bases para o tratamento da obesidade:

“Se a gente imaginar uma pirâmide, a base do tratamento da obesidade seria sempre mudança da dieta e de estilo de vida e prática de exercícios. O segundo patamar dessa pirâmide seriam os medicamentos e o terceiro patamar da pirâmide seria a cirurgia”.

Mas as mudanças não vêm com uma data limite em que o indivíduo estará livre para deixá-las de lado. O compromisso com a alimentação e exercícios físicos é “pelo resto da vida”, já que a perda de peso “envolve paciência”, como afirma a nutricionista Kelly Christine.

LEIA MAIS: Bioimpedância: saiba o que é, para que serve e como fazer o exame

“O comportamento alimentar é primordial. Nesse comportamento também está a atividade física, que é muito importante para que esse paciente venha a mudar os hábitos”, destaca.

Para Eveline e Alex, que fizeram o procedimento, o pós-cirurgia trouxe desafios e inúmeras mudanças.

“Hoje, tenho um estilo de vida diferente, com perda de peso, atividade física, acompanhamento nutricional e reposição de vitaminas”, relata a operadora de sistemas, que dedica os bons resultados “à preparação que tive antes (da cirurgia)”.

“Eu me movimento de todas as formas: faço musculação, hitbox, aula de dança, caminhada no fim de semana”, completa.

Alex revela que teve seus momentos de desmotivação, quando a perda de peso passou a ser mais lenta e ele não conseguia ver os resultados que já tinha alcançado.

“Cheguei a não me ver como magro. Estava acostumado a ser gordo. Ao me olhar no espelho, não me via magro. Comecei a ver flacidez nas fotos. Não gostava do resultado e não me via atingindo a meta (de peso)”, narra. Hoje, quase 11 anos depois do procedimento, ele reconhece que está satisfeito. “Estou na faixa esperada de 90 a 95 quilos. É questão de conscientização e terapia para manter (os resultados)”.