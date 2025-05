Enjoo no carro: o que pode ser? Por que acontece? O que fazer para melhorar?

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enjoo no carro: o que é a cinetose?

A cinetose, também chamada de enjoo de movimento, é uma condição em que o indivíduo sofre mal-estar, náusea e/ou tontura durante o deslocamento em veículos como carros, aviões, barcos ou trens.

Segundo o médico otorrinolaringologista Márcio Salmito, especialista em Otoneurologia, o problema ocorre devido a um conflito de informações sensoriais.

“O sistema vestibular, localizado no labirinto do ouvido interno, detecta os movimentos do corpo, enquanto a visão enxerga o interior do veículo, que está parado”, explica. Essa confusão entre os sentidos pode gerar sintomas como náusea, suor frio e tontura.

