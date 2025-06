Pré-treinos funcionam mesmo? Conheça indicações e riscos desses produtos

Segundo especialistas ouvidos pela Agência Einstein, a resposta é não. “A maioria dos pré-treinos não serve para muita coisa, pois, de forma geral, contam com quantidades muito pequenas das substâncias ativas, sendo que algumas delas têm ação benéfica comprovada e outras, não”, observa a nutricionista Fabiana Braga Benatti, professora do curso de Nutrição da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo.

Além disso, explica Benatti, muitas dessas substâncias precisam ser consumidas diariamente para ficarem estocadas nos músculos e, assim, oferecerem o resultado esperado. Ou seja, não adianta ingeri-las pontualmente. “Por todas essas razões, é preciso avaliar cada caso individualmente”, orienta a nutricionista, que é especialista em nutrição esportiva.



Entre os ingredientes mais comuns nas fórmulas estão creatina, beta-alanina, arginina e cafeína — sendo essa última o único composto com eficácia e segurança bem estabelecidas. “Usada antes do treino, ela melhora o foco, a concentração, a disposição e fornece energia extra. Entretanto, a suplementação só é indicada para quem se exercita acima de 60 minutos ou faz treinos de alta intensidade”, indica a nutricionista Serena del Favero, do Espaço Einstein – Esporte e Reabilitação, do Hospital Israelita Albert Einstein.



O uso indiscriminado de suplementos de cafeína pode trazer efeitos colaterais como taquicardia, insônia e desconfortos gastrointestinais. Por isso, antes de investir em um produto pré-treino, seja ele qual for, procure a orientação de um profissional capacitado que avalie seu contexto, sua rotina de treino e seus objetivos.