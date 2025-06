Anvisa autoriza uso do Mounjaro para controle de obesidade

Foto ilustrativa: Mounjaro é autorizado para tratamento de obesidade nesta segunda-feira, 9, pela Anvisa. Pacientes vinham adquirindo de forma ilegal, resultando em apreensões pelas polícias federal e civil / Crédito: Reprodução/ Receita Federal

O medicamento Mounjaro, utilizado originalmente para tratamento de diabetes do tipo 2, foi aprovado de forma oficial no Brasil para combater a obesidade, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 9. LEIA MAIS | Correr: um ato de viver



Segundo a farmacêutica, o medicamento é o único aprovado no Brasil e no mundo capaz de atuar nos receptores de dois hormônios incretínicos, o GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon) 2. Além da indicação para diabetes, o Mounjaro é uma opção para o tratamento do controle crônico do peso, em complemento a atividade física e dieta de baixa caloria, em pacientes adultos com índice de massa corpórea (IMC) maior ou igual a 30 (obesidade), ou maior ou igual a 27 (sobrepeso).

Quanto custa o Mounjaro no Brasil O Mounjaro está sendo comercializado no Brasil desde maio de 2025, estando disponível no mercado nacional nas concentrações de 2,5 mg e 5 mg.

O emagrecedor integra o programa "Lilly Melhor Para Você" pelo preço máximo de R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg) no e-commerce e R$ 1.506,76 (2,5 mg) e R$ 1.859,65 (5 mg) nas lojas físicas. Já as compras realizadas fora do programa terão os investimentos de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg), considerando a alíquota de 18% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O medicamento é disponibilizado em caneta autoinjetora de dose única, em embalagens contendo quatro canetas, equivalente a um mês de tratamento. O dispositivo foi desenvolvido para oferecer comodidade de administração e acompanha uma agulha pré-fixada e oculta que os pacientes não precisam manusear.