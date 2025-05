Qual a dose ideal de creatina por dia? Entenda

A creatina deve ser utilizada por peso corporal e possui uma quantidade ideal da substância por dia. / Crédito: Reprodução/Freepik

A creatina é um suplemento muito conhecido no mundo esportivo e das academias. Reconhecida por melhorar o desempenho físico e acelerar o ganho de massa muscular, também tem sido estudada por seus efeitos benéficos em outras áreas da saúde. Mas, afinal, qual é a dose ideal de creatina por dia?

Raquel Vasconcelos é médica com especialização em Nutrologia e esclarece que a suplementação é segura e eficaz, desde que feita com a dose correta. "A dose ideal de creatina pode variar dependendo do objetivo e das características individuais, como o peso corporal", afirma. A seguir, especialista explica como calcular a quantidade ideal, quando tomar e os cuidados essenciais no uso do suplemento. O que é a creatina e por que ela é tão procurada? A creatina é uma substância formada por três aminoácidos: arginina, glicina e metionina. Cerca de 95% dela está armazenada nos músculos, e os outros 5% se distribuem pelo cérebro e outros órgãos. Quando suplementada, ela é transformada em fosfocreatina, que participa diretamente da produção de ATP — a principal molécula de energia celular.

"A creatina é amplamente utilizada para melhorar o desempenho atlético e aumentar a massa muscular", explica a nutróloga. Seu uso é indicado para atividades de alta intensidade e curta duração, como a musculação, onde a demanda energética rápida é essencial. Quais os principais benefícios da creatina? Além de proporcionar mais energia para os músculos durante o treino, a creatina traz diversos outros benefícios:

Aumento da força e da resistência muscular;

Melhora na recuperação pós-treino;

Redução de lesões e câimbras;

Auxílio no funcionamento cerebral e cognitivo;

Fortalecimento dos ossos;

Redução do risco de doenças cardíacas;

Combate à sarcopenia em idosos Raquel destaca que "a creatina pode melhorar a massa muscular, a força e o desempenho físico em idosos, especialmente quando combinada com treino de musculação". Ela também afirma que o suplemento pode contribuir em casos de osteosarcopenia, condição que une osteoporose e sarcopenia.

Qual a dose diária ideal de creatina? Segundo a especialista, a dose padrão recomendada para adultos saudáveis é de 3 gramas a 5 gramas por dia. Essa quantidade é suficiente para manter os estoques de creatina intramuscular e garantir o desempenho físico esperado.

No entanto, há também a possibilidade de ajustar a dose com base no peso corporal. "Para ajustes baseados no peso, sugere-se uma dose de 0,1 g por quilo de peso corporal por dia", afirma Raquel. Por exemplo, uma pessoa de 70 kg tomaria 7 g/dia de creatina.