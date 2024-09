Beta-alanina: para que serve, como tomar e benefícios no treino

A beta-alanina é um aminoácido utilizado em suplementos esportivos devido a seus efeitos no desempenho físico; veja como tomar, benefícios e mais

Dentre os principais benefícios da beta-alanina, conforme a Revista da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, está o aumento da resistência muscular, a melhora no desempenho físico , a diminuição da fadiga e o efeito antioxidante que ajuda na recuperação muscular.

A beta-alanina é um aminoácido produzido no fígado e encontrado em alguns alimentos como aves, peixes e carnes. Além disso, é comercializado na forma de suplementos, que podem ser usados tanto por praticantes de atividades físicas quanto por idosos no processo de envelhecimento .

A beta-alanina é um aminoácido que ajuda a aumentar os níveis de carnosina nos músculos . Essa substância, de acordo com a nutricionista Thais Gondim, é responsável por vedar a acidez nos músculos durante exercícios intensos.

Segundo especialistas ouvidas pelo O POVO , o suplemento deve ser tomado diariamente, mas com supervisão de um nutricionista.

Isso vai permitir ao praticante treinar por mais tempo e com mais intensidade. Ou seja, é um suplemento que pode ser útil em atividades de longa duração e alta intensidade, como corrida e levantamento de cargas altas, segundo a nutricionista Raiza Frota.

“A recomendação de dose da Beta alanina pode variar de 2g a 6g ao dia (de forma fracionada), mas sempre iniciando com uma dose menor para evitar os efeitos colaterais”, afirma Thais.

O ideal é consumir a beta-alanina de forma consistente, pois leva algumas semanas para que os níveis de carnosina se acumulem nos músculos. Podendo ser tomada com ou sem refeição, sendo seu uso diário, o que realmente traz benefícios.

Sobre a melhor forma de fracionar a dose do suplemento, a nutricionista Raiza explica que pode ser até quatro vezes ao dia, “pois dessa forma evitamos o efeito colateral chamado parestesia, que é a sensação de formigamento no corpo. No entanto, também pode ser tomado em dose única”.

“Vale lembrar que a resposta do suplemento na performance não é imediato. Portanto, deve ser tomado de forma crônica acompanhado por um profissional nutricionista”, esclarece.

Beta-alanina e os benefícios no treino: É melhor tomar antes ou depois?

Sendo a beta-alanina um suplemento popular entre praticantes de exercícios de alta intensidade, como musculação e esportes de resistência, é usualmente consumido antes do treino. Contudo, segundo Thais, ele pode ser utilizado em qualquer horário do dia