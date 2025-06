Creatina: lembre marcas reprovadas e aprovadas no teste da Anvisa

A Anvisa analisou 41 marcas de creatina vendidas no Brasil e revelou que apenas uma foi totalmente aprovada nos critérios de qualidade e rotulagem

Em sua mais recente análise, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) avaliou 41 marcas de suplementos de creatina disponíveis no mercado brasileiro. O estudo considerou três critérios principais:

Confira quais foram os resultados e quais marcas foram aprovadas ou reprovadas no teste.

A Anvisa, em seu último teste geral divulgado no dia 23 de abril , analisou 41 marcas de suplementos alimentares de creatina que estão disponíveis para consumo no mercado nacional.

Apesar de 40 das 41 marcas analisadas apresentarem concentrações de creatina dentro dos limites estabelecidos, a Anvisa identificou problemas significativos na rotulagem desses produtos. As principais irregularidades incluíram:

Este produto apresentou teor de creatina dentro da variação permitida de até 20% em relação ao valor declarado no rótulo, não continha matérias estranhas e possuía rotulagem conforme as normas vigentes.

Marcas com teor de creatina insuficiente, segundo a Abenutri



Em análises anteriores realizadas pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), foram identificadas marcas com teor de creatina abaixo do permitido, algumas apresentando até 0% da substância. Entre as marcas reprovadas por esse motivo estão:



AGE – Creatine Monohidratada

Cellucor – Creatin

Dymatrix Nutrition – Creatina Monohydrate

Generic Labs – Creatina Monohidratada

Impure Nutrition – Creatina

Intlab – Power Creatina

Iron Tech Sports Nutrition – Creatina Monohidratada

Muscle Pharm – Creatine

NFT Nutrition – Creatina 100% Pura

Tribe Nutrition – Creatina Monohidratada

Esses resultados destacam a importância de adquirir suplementos de marcas confiáveis e regulamentadas.