Crise climática tem influência negativa no desenvolvimento de crianças, diz estudo

Crianças nascidas em 2020 serão expostas 6,8 vezes mais ondas de calor e 2,8 vezes mais inundações de rios e perdas de safra ao longo da vida do que as nascidas em 1960. O dado é do estudo “A primeira infância no centro da crise climática”, do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI) que une indicações que mostram que mudanças climáticas e a intensificação de eventos extremos afetam diretamente a saúde, a nutrição, o aprendizado e o bem-estar infantil no Brasil.

A pesquisa se baseia em dados da Fiocruz, Fundação Maria Cecilia Vidigal, Sisvan, do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima e Política Nacional sobre Mudança de Clima, além de fontes a nível mundial que ajudam a entender os panoramas da crise climática. Considera-se que 40 milhões de crianças de adolescentes no Brasil enfrentam ao menos um risco climático, com 1,1 milhão sofrendo com a falta de água.