Assembleia Legislativa sedia fórum sobre obesidade

Imagemm de apoio ilustrativo. Homem tirando suas medidas abdominais com uma fita métrica / Crédito: Reprodução/Pixabay

Trazendo discussões sobre o cenário da obesidade no Brasil, a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) receberá na próxima segunda-feira, 9, o Fórum Intercâmbio de Soluções em Obesidade, a partir das 14 horas. O evento contará com a presença de especialistas e figuras conhecidas para falar sobre a Linha de Cuidados e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O fórum é gratuito e aberto ao público, sendo organizado pelo Vozes do Advocacy – Federação de Associações e Institutos de Diabetes e Obesidade. Serão dois painéis de conversa, sendo o PCDT e o cenário da doença no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Entenda incompatibilidade que dificulta gravidez de Mariana Rios Números do Atlas da Obesidade 2025, da Federação Mundial de Obesidade, a projeção é que 31% da população adulta seja obesa e até 2030, a doença pode aumentar 33,4% entre os homens e 46,2% entre as mulheres. Ainda conforme a pesquisa, se o cenário não mudar, até o ano de 2044, 48% da população adulta do Brasil será obesa e outros 27% estarão com sobrepeso. Conforme a presidente do Vozes do Advocacy, Vanessa Pirolo, o momento é uma oportunidade de mostrar a situação da doença e as dificuldades de acesso ao tratamento no Brasil, no Ceará e em Fortaleza.