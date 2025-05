Câncer no esôfago: o que é a doença que matou Pepe Mujica

José “Pepe” Mujica , ex-presidente do Uruguai e uma das figuras políticas mais respeitadas da América Latina, morreu aos 89 anos nesta terça-feira, 13, em Montevidéu, após uma batalha contra o câncer no esôfago.

Suas palavras, longe de expressarem lamento, soaram como um reconhecimento sereno do ciclo natural da vida. O câncer que o acometeu é uma das formas mais agressivas e silenciosas da doença, frequentemente diagnosticada em estágios avançados — como ocorreu com ele.

Mujica enfrentava a doença desde 2023 e, nos últimos meses, já havia falado publicamente sobre o avanço do tumor, com a franqueza que sempre o caracterizou. “ Estou condenado . Isto é o mais longe que cheguei”, declarou em janeiro de 2025, em entrevista à imprensa uruguaia.

A doença é multifatorial. O tabagismo e o consumo abusivo de álcool são dois dos principais gatilhos, especialmente no caso do carcinoma espinocelular. Já a obesidade e o refluxo gastroesofágico crônico aumentam o risco de desenvolvimento do adenocarcinoma.

Nos últimos anos, a ciência tem avançado com terapias mais personalizadas e menos agressivas, mas ainda enfrenta muitos desafios. O câncer de esôfago segue sendo um dos mais difíceis de tratar , com taxas de sobrevivência bastante baixas quando diagnosticado em estágio metastático.

Em estágios iniciais, a remoção endoscópica do tumor pode ser eficaz. Porém, em fases mais avançadas — como apontam pesquisadores da American Association for Cancer Research (AACR) — o prognóstico tende a ser reservado.

Câncer no esôfago: Mujica e a luta até o fim



José Mujica foi, para muitos, uma figura que simbolizava resistência e autenticidade. Passou mais de uma década preso durante a ditadura militar uruguaia e, anos depois, chegou à presidência (2010–2015) com propostas progressistas e um estilo de vida que rejeitava os luxos do poder.

Durante seu mandato, ficou conhecido por promover políticas como a legalização da maconha, o casamento igualitário e a defesa veemente da redistribuição de renda. Fora do poder, recusava o rótulo de herói ou ícone, mantendo-se fiel à simplicidade de sua vida rural.

A sinceridade com que tratou sua própria morte foi mais uma prova de sua autenticidade. Em entrevista à Mercopress, no início de 2025, falou sobre o avanço da doença com a mesma naturalidade com que falava de política: “Estou morrendo”, disse, sem rodeios.