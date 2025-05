Mujica passou quase 12 anos preso em solitária e conseguiu fuga espetacular da cadeia

Centro de Fotografia - Intendencia de Montevideo Em 1971, a prisão de Punta Carretas abrigava prisioneiros comuns e guerrilheiros Antes de se tornar político e uma figura internacionalmente reconhecida, o ex-presidente do Uruguai José Mujica viveu anos de luta armada, no Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), o movimento guerrilheiro urbano uruguaio que, nas décadas de 1960 e 1970, realizou assaltos, sequestros e execuções, influenciados pela revolução cubana e pelo socialismo. Ao podcast Witness History, do Serviço Mundial da BBC, ele relembrou do episódio em que fugiu da prisão com outros 105 tupamaros e alguns prisioneiros comuns da prisão de Punta Carretas, em Montevidéu, em 1971, através de um túnel, um evento chocante que levou o governo a transferir o comando da luta contra os guerrilheiros da polícia para os militares.

A fuga da prisão por um túnel (1971) A primeira fuga, que foi chamada de "El abuso" (O abuso), é precedida por várias tentativas. A ideia era que os companheiros fora da prisão entrassem por um túnel. Mas isso tinha grandes desvantagens que causavam alarmes e colocavam a prisão em perigo.

Foi nessas condições que surgiu a ideia de tentar fazer um túnel de dentro para fora da prisão. Mas era preciso resolver uma série de problemas. Um deles: como fazer buracos nas paredes de uma antiga prisão feita de tijolos enormes e muito duros? Descobrimos pelos prisioneiros comuns que as paredes podem ser serradas com uma corrente. Fizemos um primeiro teste na cela onde eu estava com outros companheiros. Roubamos uma corrente do banheiro, fizemos um pequeno buraco de um lado a outro e começamos a serrar. Mas as correntes não aguentaram. Então decidimos cortar a mistura, o material mais macio, com os arames das camas.

Por meio de subornos, convencemos algumas autoridades a fazer com que as revistas fossem apenas uma olhada de fora e nada mais. Estávamos em um andar de cima e o andar de baixo era de presos comuns. Precisávamos atravessar as paredes de modo que alguns painéis quadrados fossem retirados e colocados de volta.

Centro de Fotografía - Intendencia de Montevideo As celas de Mujica e de outros Tupamaros ficavam em andares altos da prisão Costumávamos colocar cimento branco, misturado com farinha. Com isso, fazíamos um reboco, que depois sujávamos com café e erva-mate, para que ficasse com a aparência geral das celas. Assim, estávamos em condições de retirar os pedaços e nos comunicar. Tínhamos conseguido convencer um preso comum que estava embaixo, a partir da cela dele iniciaríamos o túnel para fora, com a promessa de que, ao conseguirmos a liberdade, o levaríamos junto. E assim foi. Foi uma obra que levou mais de um mês. Organizamos os companheiros mais fortes para que fossem cavando o túnel. Tivemos que resolver o problema do ar com uns foles que fabricamos.